Российского медведя можно только убить, а не задобрить яблочками или печеньем

На самом деле, когда мы говорим о войне против нас, которую развязала Россия, ее следует рассматривать как цивилизационную войну. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Последняя крепость свободы

Если страны типа Молдовы или Венгрии хотят пересидеть тихонько и отмолчаться, то они не понимают, что рано или поздно эта война может быть уже на их территории. И вот это непонимание иногда, мне кажется, что оно как раз более рисковое, чем те теоретические риски, которые могут наступить где-то когда-то.

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Многие страны действительно не понимают, что если, не дай Бог, Украина упадет, то они будут следующими. Тогда не будет стоять вопрос о политических амбициях кого-либо из лидеров тех государств. На первый план выйдет проблема их выживания. Те картины, которые мы наблюдали в Буче и Ирпене, должны привести таких политиков в чувство.

Замиривание убийцы – путь к войне

Вы знаете, мне много раз приходилось говорить с западными дипломатами. Уже 20 лет я слышу все эти мантры об обязательности ведения диалога с Путиным. Мол, для него нужно находить какие-то пути к сохранению им лица или еще какие-то вещи, которые не провоцировали бы Россию. Страх западных дипломатов помог хозяину Кремля принять окончательное решение о захвате нашей страны.

Когда мы начинаем сейчас об этом говорить со многими дипломатами, в частности, с представителями немецкого посольства, посольства США, Британии, они признают, что недооценивали риски.

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Санду (Мая Санду, президент Молдовы – 24 канал) должна помнить, что российского медведя можно только убить, а не задобрить, кормя яблочками или печеньем.

Показателен в этом плане эпизод с признанием Приднестровья – оккупированной Кремлем территорией. Молдавские депутаты тогда не голосовали. Следовательно, они решили не будить зверя. Однако в этом нет смысла, ведь зверь уже давно не спит.

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