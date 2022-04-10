Остання фортеця свободи

Якщо країни на кшталт Молдови чи Угорщини хочуть пересидіти тихенько і відмовчатися, то вони не розуміють, що рано чи пізно ця війна може бути вже на їхній території. І от це нерозуміння інколи, мені здається, що воно якраз є більше ризиковим, ніж ті теоретичні ризики, які можуть настати десь колись.

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Багато країн справді не розуміють, що якщо, не дай Боже, Україна впаде, то вони будуть наступними. Тоді не стоятиме питання політичних амбіцій когось із лідерів тих держав. На перший план вийде проблема їхнього виживання. Ті картини, які ми спостерігали в Бучі та Ірпені, мають таких політиків привести до тями.

Замирення вбивці – шлях до війни

Ви знаєте, мені багато разів доводилося говорити із західними дипломатами. Вже 20 років я чую ці всі мантри про обов'язковість ведення діалогу з Путіним. Мовляв, для нього потрібно знаходити якісь шляхи до збереження ним обличчя чи ще якісь речі, котрі б не провокували Росію. Страх західних дипломатів допоміг господарю Кремля ухвалити остаточне рішення про захоплення нашої країни.

Коли ми починаємо зараз про це говорити з багатьма дипломатами, зокрема із представниками німецького посольства, посольства США, Британії, вони визнають, що недооцінювали ризики.

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Санду (Мая Санду, президентка Молдови – 24 канал) повинна пам'ятати, що російського ведмедя можна тільки вбити, а не задобрити, годуючи яблучками чи печивком.

Показовим в цьому плані є епізод із визнанням Придністров'я окупованою Кремлем територією. Молдовські депутати тоді не голосували. Отже, вони вирішили не будити звіра. Однак в цьому немає сенсу, адже звір вже давно не спить.

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