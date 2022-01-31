Российского оппозиционера Гудкова не пустили в Грузию и депортировали
Источник:фейсбук Дмитрия Гудкова
Дмитрий Гудков заявил, что его не пустили в Грузию. В то же время российского оппозиционера решили депортировать обратно в Киев.
На своей странице в фейсбуке оппозиционер сообщил, что летел из Киева в Тбилиси. По его словам, решение о депортации приняли "на государственном уровне".
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Решение политическое, – Гудков
"На государственном уровне принято решение депортировать меня обратно в Киев. Решение политическое", – написал Дмитрий Гудков.
Он отметил, что приехал по официальному приглашению – в Грузии у него должны были состояться встречи с активистами и дипломатами. Он добавил, что уже даже заплатил за номер в отеле и за билеты из Грузии.
Объяснений (по поводу депортации – 24 канал) нет, только сочувствующие жесты пограничников. Все понимают, но... Вот и центр русской эмиграции. Вот и мягкая сила наполовину с "русским миром",
– написал оппозиционер.
Что известно о Дмитрии Гудкове
- Российский оппозиционер и общественный деятель Дмитрий Гудков был членом партии "Справедливая Россия", однако из нее его исключили. В Госдуме Гудков не голосовал за вхождение оккупированного Крыма "в состав России".
- На выборах в 2016 году он баллотировался в депутаты Госдумы России VII созыва от партии "Яблоко" по одномандатному округу. Однако тогда необходимых голосов он не набрал.
- Кроме того, оппозиционер высказывался против вооруженной агрессии России на востоке Украины, а также – в отношении режима Владимира Путина.
Текст публикации Дмитрия Гудкова:
Летел из Киева в Тбилиси. На государственном уровне принято решение депортировать меня обратно в Киев. Решение политическое. Всех предупредили о моем визите, я приехал по официальному приглашению. Планировались встречи с активистами и дипломатами. Объяснений нет, лишь сочувствующие жесты пограничников. Все понимают, но…
Вот вам и центр русской эмиграции. Вот вам и мягкая сила наполовину с "русским миром".
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