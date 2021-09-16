В российской школе распылили газ: школьники попали в реанимацию

В школе русского Дагестана 16 сентября ученики распылили слезоточивый газ в коридоре. В больницу попали не менее 19 человек, а всего пострадали - 24.

Опасный инцидент в школе Дагестана

Происшествие случилось в школе №36 в Махачкале. Газ "Черемуха" на перемене распылили двое девятиклассников.

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Занятия в школе отменили, а всех учеников вывели на улицу. В помещениях проводят генеральную уборку с дезинфекцией.

Подростков, которые распылили баллончик, доставили в полицейских участок.

Что известно о пострадавших

В мэрии рассказали, что 24 человека отравились газом, 19 пострадавших госпитализированы, пишет ТАСС.

Среди пострадавших есть ученики 5-го, 9-го и 10-го классов, а также один учитель.

Трое детей находятся в реанимации.

В России директор вырвал сережку из уха ученика

Ранее восьмиклассник в Курской области пожаловался на жестокость директора. По словам ученика, педагог позвал его в свой кабинет и сорвал там сережку с его уха. Кроме того, директор обозвал подростка геем. Школьник признался, что педагог постоянно его унижает.

В комитете образования и науки Курской области сообщили, что в этой ситуации сейчас разбираются.