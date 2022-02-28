Российской технике, которая подъехала к Киеву, не хватает горючего

У россиян под Киевом заканчивается горючее. Поэтому Вооруженные силы призвали украинцев бросать в них коктейлями Молотова.

Россияне пытаются доставить в пригород Киева горюче-смазочные материалы. В то же время наши военные работают над их уничтожением.

Важно Прикрываясь живым щитом из людей, оккупанты хотят зайти в Херсон, – МВД

Вы знаете, что помочь им можно горючим с содержанием сахара,

– обратились ВСУ к украинцам.

Отметим, в КГГА рассказали, что ночь на 28 февраля прошла в Киеве спокойно. Было лишь несколько боев с диверсионно-разведывательными группами. В целом горожане готовились к обороне.

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.