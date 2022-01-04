В российском Воронеже автобус врезался в бордюр: пострадали более 10 человек

В городе Воронеж 4 января произошло ДТП с участием рейсового автобуса – он въехал в бордюр. Травмы получили по меньшей мере 11 человек.

Об аварии со многими пострадавшими издание сообщает со ссылкой на заявление пресс-службы управления министерства внутренних дел в Воронежской области.

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В России произошла авария с участием автобуса

ДТП случилось 4 января, примерно в 13:20 по местному времени. Водитель автобуса, курсирующего по маршруту №366В, не справился с управлением и врезался в бордюр.

Пострадали более 10 человек

За медицинской помощью обратились не только пассажиры, но и 38-летний водитель маршрутки. Пострадали по меньшей мере 11 человек. Части из них оказали помощь и отпустили домой.

Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства и причины случившегося.



В российском Воронеже автобус врезался в бордюр / Фото ГУ МВД в Воронежской области

Предыдущая ужасная авария с участием автобуса в России

В России 2 января автобус с пассажирами попал в жуткое ДТП под Рязанью. Предварительно известно, что транспорт врезался в железнодорожную опору.

На момент аварии в автобусе находились примерно 50 человек. В результате 5 из них погибли. Кроме того, в больнице оказались 12 пассажиров, среди которых 2 – дети.



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