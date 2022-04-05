Российскому пилоту, бомбившему Конотоп Купянск, Изюм и Волноваху, объявили подозрение

Украинские правоохранители уже объявили подозрение российскому пилоту, бомбившему населенные пункты в восточных областях Украины. Он предстанет перед судом за все совершенные убийства и разрушения.

Речь идет о летчике многоцелевого истребителя СУ-35С, сбитом Вооруженными Cилами Украины 3 апреля. Об объявлении подозрения сообщили в Генпрокуратуре уже через 2 дня после этого.

Вероятно, он Таганрогский летчик: фото сбитого над Изюмом оккупанта

Занимался не только бомбежками

По данным следователей, этот россиянин с начала вторжения в Украину совершил несколько боевых вылетов. Он обстреливал объекты четырех городов:

Конотоп в Сумской области;

Купянск и Изюм на Харьковщине;

Волноваха в Донецкой области.

Однако это не единственные "заслуги" служащего вражеской армии. Также он помогал другим авиационным полкам вооруженных сил России. Мужчина работал над обеспечением беспрепятственных обстрелов и бомбардировок территории Украины. То есть "прикрывал" коллег, пока те сбрасывали авиабомбы и отправляли крылатые ракеты в наши города.



Летчик СУ-34, сбитый над Изюмом 3 апреля / Фото с телеграмму Антона Геращенко

Что угрожает задержанному

После уничтожения истребителя россиянин смог катапультироваться и выжить. Однако его на земле уже ждали наши защитники. Теперь военному сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.

Соответствующая статья Уголовного кодекса предусматривает от 8 до 12 лет тюрьмы. Однако действия авиатора также вызывают нарушение статей Женевских конвенций. А именно 51 и 52 Дополнительного протокола от 12 августа 1949 о защите жертв международных вооруженных конфликтов.

К теме В Изюме появился свой небесный "Призрак": у врага значительные потери авиации над городом

Накануне – ВСУ сбили "сверхсовременный" российский вертолет Ка-52: смотрите видео

Несмотря на то, что у нас военное время, все задержания проходят в соответствии с законом – по статье 208 Уголовного кодекса. Все задержанные служащие врага находятся в специальных местах содержания военнопленных. Этого требуют нормы интернационального гуманитарного права.