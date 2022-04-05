Російському пілоту, який бомбив Конотоп Куп’янськ, Ізюм і Волноваху, оголосили підозру

Мовиться про льотчика багатоцільового винищувача СУ-35С, який збили Збройні Cили України 3 квітня. Про оголошення підозри повідомили в Генпрокуратурі вже за 2 дні після цього.

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Займався не лише бомбардуваннями

За даними слідчих, цей росіянин від початку вторгнення в Україну здійснив декілька бойових вильотів. Він обстрілював об'єкти чотирьох міст:

Конотоп на Сумщині;

Куп'янськ і Ізюм, що на Харківщині;

Волноваху в Донецькій області.

Проте це не єдині "заслуги" службовця ворожої армії. Також він допомагав іншим авіаційним полкам збройних сил Росії. Чоловік працював над забезпеченням безперешкодних обстрілів та бомбардувань території України. Тобто "прикривав" колег, поки ті скидали авіабомби та відправляли крилаті ракети в наші міста.



Льотчик СУ-34, якого збили над Ізюмом 3 квітня / Фото з телеграму Антона Геращенка

Що загрожує затриманому

Після збиття винищувача росіянин зміг катапультуватися та вижити. Проте його на землі вже чекали наші захисники. Тепер військовику повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни.

Відповідна стаття Кримінального кодексу передбачає від 8 до 12 років ув'язнення. Проте дії авіатора також є зухвалим порушенням статей Женевських конвенцій. А саме 51 та 52 Додаткового протоколу від 12 серпня 1949 року – про захист жертв міжнародних збройних конфліктів.

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Зверніть увагу! Попри те, що в нас воєнний час, всі затримання відбуваються відповідно до закону – за 208 статтею Кримінального кодексу. Наразі всі затримані службовці ворога перебувають у спеціальних місцях тримання військовополонених. Цього вимагають норми міжнародного гуманітарного права.

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