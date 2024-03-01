Для украинских военных действия россиян облегчают пребывание на левобережье Херсонщины. Ведь если раньше их позиции забрасывали управляемыми авиационными бомбами, то сейчас наблюдается относительное затишье. Подробнее об этом 24 Каналу рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

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Авиацию почти не выпускают

На днях россияне увеличили использование беспилотников на Юге Украины.

Предыдущие два дня мы наблюдали чрезвычайную враждебную активность вражеской беспилотной разведки. 110 – 120 единиц БпЛА разведывательного типа на линии фронта, пытаясь зайти глубже вплоть до Николаевской области,

– отметила Наталья Гуменюк.

Пресс-секретарь ОК "Юг" отметила также работу наших подразделений противовоздушной обороны, ведь за последние дни они сбили около 5 беспилотных аппаратов, в частности ZALA и SuperCaM.

"Эта тенденция снижается ближе к выходным. Сегодня (29 февраля) мы зафиксировали 80 единиц разведывательного беспилотного флота. Вполне вероятно, что они собрали определенную часть информации, и пытаются перераспределить усилия среди авиации также. Потому что в дни, когда так обильно падали "Сушки" на Востоке, у врага была пауза в использовании тактической авиации. Задумчивая пауза", – отметила Гуменюк.

Обратите внимание! За последние 13 дней российская авиация уменьшилась на 13 самолетов. Украинские военные, основном на Восточном направлении, уничтожили:

10 – Су-34;

2 – Су-35,

1 – А-50У.

Облегчение для ВСУ

В то же время один раз россияне таки смогли отправить авиабомбу на правый берег в направлении Херсонского района. К счастью, она упала на открытой поверхности, не повредив инфраструктуру или людей. Так или иначе оккупанты в разы уменьшили использование КАБов на левобережье Херсонщины за последнее время.

Это свидетельствует о том, что у них серьезные предостережения относительно применения авиации на Юге,

– добавила Гуменюк.

Украинским воинам, удерживающим плацдарм, стало несколько легче. Ведь оккупанты откровенно применяют авиабомбы, чтобы демонстрировать свое превосходство и обеспечивать успех подразделениям суши.

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