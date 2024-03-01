Для українських військових дії росіян полегшують перебування на лівобережжі Херсонщини. Адже якщо раніше їхні позиції закидали керованими авіаційними бомбами, то зараз спостерігається відносне затишшя. Детальніше про це 24 Каналу розповіла начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк.

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Авіацію майже не випускають

Цими днями росіяни збільшили використання безпілотників на Півдні України.

Попередні два дні ми спостерігали надзвичайну ворожу активність ворожої безпілотної розвідки. 110 – 120 одиниць БпЛА розвідувального типу на лінії фронту, намагаючись зайти глибше аж до Миколаївської області,

– зазначила Наталя Гуменюк.

Речниця ОК "Південь" відзначила також роботу наших підрозділів протиповітряної оборони, адже за останні дні вони збили близько 5 безпілотних апаратів, зокрема ZALA та SuperCaM.

"Ця тенденція знижується ближче до вихідних. Сьогодні (29 лютого) ми зафіксували 80 одиниць розвідувального безпілотного флоту. Цілком імовірно, що вони зібрали певну частину інформації, і намагаються перерозподілити зусилля серед авіації також. Тому що у дні, коли так рясно падали "Сушки" на Сході, у ворога була пауза у використанні тактичної авіації. Задумлива пауза", – зауважила Гуменюк.

Зверніть увагу! За останні 13 днів російська авіація зменшилась на 13 літаків. Українські військові, здебільшого на Східному напрямку, знищили:

10 – Су-34;

2 – Су-35,

1 – А-50У.

Полегшення для ЗСУ

Водночас один раз росіяни таки спромоглися відправити авіабомбу на правий берег у напрямку Херсонського району. На щастя, вона впала на відкритій поверхні, не пошкодивши інфраструктуру чи людей. Так чи інакше окупанти в рази зменшили використання КАБів на лівобережжі Херсонщини за останній час.

Це свідчить про те, що у них серйозні застереження щодо застосування авіації на Півдні,

– додала Гуменюк.

Українським воїнам, що утримують плацдарм, стало дещо легше. Адже окупанти відверто застосовують авіабомби, щоб демонструвати свою перевагу та забезпечувати успіх підрозділам суходолу.

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