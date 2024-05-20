Российская авиация перемещается из Крыма: военная сводка от Свитана

Украинские спецслужбы метко уничтожают системы ПВО и авиацию врага в Крыму. Чтобы уберечь самолеты, россияне начали перебрасывать их на другие аэродромы на российской территории.

Что это будет означать для Юга Украины и для линии фронта объяснил в ежедневной военной сводке для 24 Канала летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан.

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Удары по флоту

Появились сообщения, что ночью 19 мая Военно-Морские силы ВСУ уничтожили, кроме морского тральщика "Ковровец", также носитель "Калибров" малый ракетный корабль "Циклон" в Севастополе. Попадания произошли двумя ракетами ATACMS.

В СМИ также написали, что Украина могла получить от партнеров именно сверхточные ракеты этого типа.

Ранее Украина получала ракету М-39. Расстояние у нее 155 километров, имеет кассетный боеприпас. Она не достает до Севастополя.

Свитан объяснил, что есть три типа ракет, которые могли предоставить для выполнения этой задачи:

М39А1 – дальность 300 километров, содержит боеприпас, который состоит из 275 суббоеприпасов. Она взрывается в воздухе и может повредить технику или личный состав противника, наряд смогла бы попасть точечно в корабль;

вероятно, использовали ракеты М48 или М107. Они также идут на расстояние 300 километров, но имеют уже осколочно-фугасный заряд весом 225 килограммов. Эти ракеты заходят непосредственно на цель, их радиус отклонения всего несколько метров.

Удар по аэродрому России

Также за прошедшие сутки украинские спецслужбы ударили по российскому аэродрому "Кущевская". Сообщается, что на нем располагались несколько десятков самолетов Су-34, Су-35, Су-27, МиГ-29.

Полковник запаса рассказал, что в "Кущевской" расположена учебно-боевая база, которую сейчас враг использует как оперативный аэродром. Туда перебросили несколько эскадрилий авиации из Крыма, после попаданий.

Напхали их туда много, и взрыв имел серьезные последствия. Ждем подтверждения по количеству и последствиям,

– добавил аналитик.

Именно там также модернизируют КАБы и отправляют их на южное направление Украины.

Некоторые самолеты перебазировали аж на аэродром "Оленья", который в 1500 километрах от Украины. Однако и туда украинские механизмы уничтожения, в частности беспилотники, достают, заметил Свитан.

Это может быть не только страх от уничтожения, а подготовка к новым ракетным ударам. Поэтому в ближайшее время нужно быть осторожными и постоянно отслеживать перемещение "Тушек",

– добавил полковник в запасе.

Авиация убегает из Крыма

Также появилась информация, что Россия начала эвакуировать личный состав армии из Джанкоя с аэродрома. Самолеты передислоцируют в Керчь на аэродром "Кировское", который к тому же модернизируют. Также в Крыму строятся смотровые башни едва ли не на каждых 500 метрах.

С Джанкоя, Бельбека, Сак авиация сейчас перебрасывается на "Кущевскую". Оттуда работать по Херсонскому и Запорожскому фронтам очень далеко, разве смогут по Востоку,

– отметил Свитан.

Он пояснил, что сейчас россияне будут пытаться восстанавливать аэродромы на востоке Крыма, неподалеку Керченского моста, чтобы вернуться уже туда и иметь возможность работать по югу Украины.