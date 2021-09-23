Российскую делегацию на сессии ПАСЕ ограничили в передвижении из-за "Спутник V"

Членам российской делегации, прибывшим в Страсбург, чтобы принять участие в осенней сессии ПАСЕ, запретили свободное перемещение по городу. Все из-за того, что россияне привиты препаратом "Спутник V", который не признает ЕС.

Такую информацию сообщил член делегации Совета Федерации, заслуженный врач России Владимир Круглый.

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Теперь россияне могут перемещаться только из отеля в здание Парламентской Ассамблеи. Заметим, что открытие осенней сессии состоится в понедельник, 27 сентября.

Что такое ПАСЕ? Парламентская ассамблея Совета Европы – это консультационный орган, который состоит из парламентариев всех государств-членов Совета Европы. Представители ПАСЕ составляют доклады о деятельности европейских стран, политиков, общественных организаций, а также принимают резолюции для решения тех или иных проблем. Ассамблея является одним из главных уставных органов Совета Европы, председатель которой меняется ежегодно.

К украинцам не ввели ограничения

Круглый пожаловался, что для других делегаций, в частности турецкой и украинской, никаких ограничений не ввели. Он также выразил удивление из-за того, что ВОЗ затягивает с регистрацией российской вакцины и назвал этот факт "дискриминационным моментом".

Члены украинской делегации ПАСЕ получили прививку вакциной Pfizer, которая сертифицирована в ЕС.

Заметим, что похожие проблемы могут возникнуть и у членов делегаций других стран, которые прививались российской вакциной. К примеру, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто может не попасть на сессию 76-й Генассамблеи ООН, ведь привился "Спутник V".

Евросоюз не признает Спутник V

15 сентября ВОЗ временно остановила одобрение вакцины Спутник V. По словам заместителя председателя Панамериканской организации здравоохранения Жарбаса Барбосы, процесс остановили до тех пор, пока специалистами не будут проведены необходимые изменения.

Стоит напомнить, что препарат "Спутник V" не прошел всех этапов клинических испытаний.