Российскую гадину надо раздавить, иначе в водоворот войны затянет не только Украину

Посмотрел украинскую дискуссию в Давосе. Украина сейчас – главная мировая тема, и это само по себе показательно.

Украина – тема №1

Все попытки российских фашистов доказать, что украинское государство придумано и ненастояще, дали обратный эффект – в мире началась настоящая украиномания. Теперь все только и говорят об Украине.

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Один из самых популярных и авторитетных в мире журналистов и экспертов Фарид Захария говорит, что "дух Украины пронизывает весь Давос и внимание мира фокусируется на Украине". Тимоти Снайдер вообще часть выступления говорил по-украински.

Чем больше Москва пытается уничтожить Украину, тем крепче Украина утверждается в мире. Но дегенераты в Кремле просто не способны этого понять и продолжают качать этот маятник.

Война, не ограниченная границами

Конечно, многие говорили о продовольственном кризисе, который спровоцировала начатая Россией война.

Шефредактор The Economist Занни Беддос высказался наиболее точно: "Украина кормит 400 миллионов людей в мире. Это важный фактор, чтобы мир начал думать, что делать дальше и для стран, которые не являются членами НАТО. Это будет насмешка над мировым сообществом, если мир не сможет разблокировать порты, не сможет решить эту ситуацию".

Можно подписаться под каждым словом. На эту тему говорил и Кулеба: "Если НАТО не закрыло небо в самые трагические моменты войны, то есть сомнения, что мир откроет Черное море".

Наконец-то мир начинает понимать, что вторжение России в Украину – это не просто проблема украинцев, как многим хотелось бы думать с самого начала. Это сейчас проблема всего мира. Потому что Россия провоцирует голод сознательно и делает это для того, чтобы раскачивать и шантажировать Запад потоками беженцев.

Неспособность Запада защитить Украину приведет к тому, что она сама получит огромные проблемы и столкнется с сильным кризисом. Поэтому русский час нужно раздавить – другого выхода нет. Хорошо, что об этом сейчас говорят откровенно.

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Когда откроются двери ЕС

Были и положительные сигналы по поводу членства в ЕС. Глава Европейского парламента Роберта Мецола поддержала вступление Украины в Евросоюз:

Украина и может быть страной-кандидатом в члены ЕС. Для европейского парламента любая страна, разделяющая и борющаяся за ценности, на которых стоит Европа, может быть принята в Евросоюз. Зачем ходить по кругу десятки лет? Это просто вопрос политической воли.

Здесь нечего добавить. Все это понимали бы.

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