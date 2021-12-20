"Российскую империю зла" Москва не видит без Украины, – Епифаний

Предстоятель ПЦУ Епифаний убежден, что Кремль раздражает самоиндентичность украинцев. Все потому, что без Киева Москва не видит восстановленной так называемой "Российской империи зла".

Епифаний отметил, что украинцы борются за свою самоидентичность и за то, чтобы сохранить дар свободы и независимости.

Кстати ПЦУ может перейти на празднование Рождества 25 декабря в течение 10 лет, – Епифаний

Митрополит подчеркнул, что в этом году украинцы праздновали 30 лет восстановления нашей государственной независимости. Он уверен, что мы восстановим полностью территориальную целостность, несмотря на угрозы и бряцание оружия на границах.

Москву раздражает поддержка Украины

Епифаний добавил, что у Украины есть поддержка со стороны европейских стран и США. Это раздражает Россию.

Это их раздражает. Потому что без Украины они не видят своего будущего. Они не видят восстановленной так называемой "Российской империи зла",

– сказал митрополит.

Он добавил, если нас поддерживает весь цивилизованный мир, то мы одержим победу.

Епифаний назвал Россию "дочерью Украины"

Митрополит ранее заявил, что Россия перенимала достояние Украины, выдавая их за свои. Поэтому Москва, по словам Епифания, не "мать" и даже не "мачеха", а "дочь" Киева.

Теперь, когда Украина восстанавливает историческую справедливость, Кремль бунтует.