"Возможно, для терактов": российскую ртуть нелегально возили в ЕС через Закарпатье

Силовики СБУ провели спецоперацию и ликвидировали транснациональный канал, который нелегально перемещал российскую ртуть на территорию ЕС.

Сейчас специалисты проверяют информацию о возможном использовании высокотоксичного вещества для совершения терактов. Всего в ЕС пытались переправить почти 10 килограммов опасного товара.

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Так называемым курьером оказался житель одной из стран ЕС. Мужчину задержали на территории пункта пропуска через госграницу на Закарпатье.

У иностранца изъята оптовая партия металлической ртути с маркировкой производства России. Нелегальный товар он перевозил в емкостях, которые скрыл среди личных вещей,

– говорится в сообщении.

Ртуть мужчина планировал сбыть "заказчику". Цена товара составляла 600 тысяч долларов.

Сейчас решают вопрос относительно сообщения иностранцу о подозрении в совершении преступления.

В СБУ отметили, что ртуть является высокотоксичным химическим веществом высочайшего класса опасности.

СБУ задержала боевика

В декабре 2021 года СБУ сообщила, что в Донецкой области контрразведчики задержали пророссийского боевика.

Он принадлежал к так называемому штурмовому подразделению "Сомали". Он воевал против украинских защитников.

В ряды террористов боевик присоединился в 2018 году.

В "Сомали" задержанный был стрелком. В целом так называемое подразделение участвовало в боях против украинских военных в районе Широкой Балки, Доломитного и Пикузов Донецкой области.

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