Российскую военную машину еще можно остановить, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заверил лидеров государств, что еще можно остановить убийства людей русскими.

Об этом Зеленский сказал встрече лидеров государств Joint Expeditionary Force, передает 24 канал. И в очередной раз подчеркнул, что Украина предложила путь для того, чтобы защитить свое небо и своих людей самостоятельно.

Российскую военную машину еще можно остановить, еще можно остановить убийства людей, с вами будет легче остановить разрушение демократии,

– подчеркнул он.

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