Российскую военную машину еще можно остановить, – Зеленский
15 марта 2022 , 15:15Читати новину українською
Президент Украины Владимир Зеленский заверил лидеров государств, что еще можно остановить убийства людей русскими.
Об этом Зеленский сказал встрече лидеров государств Joint Expeditionary Force, передает 24 канал. И в очередной раз подчеркнул, что Украина предложила путь для того, чтобы защитить свое небо и своих людей самостоятельно.
Российскую военную машину еще можно остановить, еще можно остановить убийства людей, с вами будет легче остановить разрушение демократии,
– подчеркнул он.
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