Про це Зеленський сказав зустрічі лідерів держав Joint Expeditionary Force, передає 24 канал. І вкотре раз наголосив, що Україна запропонувала шлях для того, щоб захистити своє небо і своїх людей самостійно.

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Він подякував за допомогу та закликав їх до ще рішучіших дій, оскільки вони вже помітили, як бореться Україна.

Російську військову машину ще можна зупинити, ще можна зупинити вбивства людей. З вами буде легше зупинити руйнування демократії,

– звернувся він до міжнародних лідерів.

Він додав, якщо це не зупинити на нашій землі, окупанти прийдуть і до них.

Він навів у приклад Литву, і зазначив, що їхній президент Ґітанас Науседа точно знає, як країна-агресорка прийде наступною до його країни, якщо ми раптом не витримаємо цю боротьбу.

"Вони потім можуть прийти до Латвії, до Естонії, чи до Польщі. Ми точно знаємо всі ці ризики. Фінляндія також пам'ятає цю ганебну війну, яка була. Але вони вистояли", – додав глава держави.

Виступ Президента Володимира Зеленського на зустрічі лідерів держав Joint Expeditionary Force: дивіться відео