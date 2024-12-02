"Добрые" дроны атаковали шесть областей России и временно оккупированный Крым

В России утром 2 декабря уже успели пожаловаться на атаку дронов. "Добрые" БпЛА атаковали 6 областей, самой дальней из которых является Нижегородская.

Россияне также утверждают, что был атакован и временно оккупированный Крым. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

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Дроны могли преодолеть 770 километров вглубь России

По словам Андрющенко, ночью была зафиксирована работа российской ПВО на территории Курской, Брянской, Белгородской, Орловской, Ростовской, Нижегородской областей и Крыма.

Наибольшее расстояние 770 километров – Нижегородская область,

– говорит советник мэра Мариуполя.

При этом в российском минобороны отчитались только об атаке на три области, а не шесть.

"В течение минувшей ночи прекращены попытки киевского режима осуществить террористические атаки с применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории России", – утверждают там.

"Официально" россиянам отчитались об уничтожении всего 15 беспилотников: 8 над территорией Курской области, 4 – Брянской области, 1 – Белгородской, еще 2 – над Крымом. О ситуации в других регионах российские власти умалчивают.

Андрющенко заметил, что наибольшее количество атак ️было зафиксировано в Курской и Брянской областях, через которые, похоже, БпЛА двигались транзитом вглубь России, а именно в Нижегородскую область.

На данный момент последствия уточняются.