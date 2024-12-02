Росіяни також стверджують, що був атакований і тимчасово окупований Крим. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

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Дрони могли подолати 770 кілометрів углиб Росії

За словами Андрющенка, вночі було зафіксовано роботу російської ППО на території Курської, Брянської, Бєлгородської, Орловської, Ростовської, Нижньогородської областей та Криму.

Найбільша відстань 770 кілометрів – Нижньогородська область,

– каже радник мера Маріуполя.

При цьому у російському міноборони прозвітували лише про атаку на три області, а не шість.

"Протягом минулої ночі припинено спроби київського режиму здійснити терористичні атаки із застосуванням БпЛА літакового типу по об'єктах на території Росії", – стверджують там.

"Офіційно" росіянам прозвітували про знищення всього 15 безпілотників: 8 над територією Курської області, 4 – Брянської області, 1 – Бєлгородської, ще 2 – над Кримом. Про ситуацію в інших регіонах російська влада замовчує.

Андрющенко зауважив, що найбільшу кількість атак ️було зафіксовано в Курській та Брянській областях, через які, схоже, БпЛА рухалися транзитом вглиб Росії, а саме до Нижньогородської області.

Наразі наслідки уточнюються.