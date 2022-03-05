Россию и Беларусь отстранили от участия в Международном союзе железных дорог
5 марта 2022 , 17:59Читати новину українською
Источник:Министерство инфраструктуры
Международный союз железных дорог отстранил российскую и белорусскую железные дороги. Такое решение будет действовать, пока в Украине не наступит мир.
2 марта Министерство инфраструктуры направило официальные письма в 11 крупнейших и влиятельных организаций мира. Речь идет о сферах авиационного, морского и железнодорожного транспорта, а также строительства и туризма.
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5 марта пришел ответ от Международного союза железных дорог. Кроме отстранения агрессоров, отметили, что следят за ситуацией в Украине. Организация выразила солидарность в сложные для страны времена.
Что такое Международный союз железных дорог
Union internationale des chemins de fer – всемирная ассоциация торгово-экономического сотрудничества между основными субъектами международного железнодорожного сектора. Союз основан в 1922 году. Штаб-квартира находится в Париже.
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