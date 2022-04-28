Россию фактически отдадут Китаю после войны, – Пионтковский

Китай хочет ослабить Россию до такой степени, чтобы она больше не смогла агрессировать. Кто в стране будет дальше у власти – КНР не интересует.

После полномасштабной войны государство-агрессорша может полностью оказаться под влиянием Китая. Об этом в эфире 24 канала сказал российский публицист Андрей Пионтковский .

Читайте также Россия – дичь, Китай – охотник, – Фейгин объяснил, почему КНР выгодно, чтобы Россия ослабла

Китай может взять ответственность за Россию

"Россию фактически отдадут Китаю. Это сейчас и происходит", - подчеркнул Пионтковский.

Мол, пусть Китай будет ответственен за это огромное пространство и будет делать там что угодно.

Россия полностью зависит от КНР

По словам публициста, Россия сейчас полностью зависит от Китая – во всех технологиях, поставках, продовольствии и т.д.

Они в Москве всегда себя чувствовали евразийцами, пусть теперь будут настоящими азиатцами. Китайские товарищи решат - объявлять "московскую народную республику" или объявлять Россию большим младшим братом. Андрей Пионтковский Российский публицист

Вас может заинтересовать – Марк Фейгин о планах КНР по России: смотрите видео