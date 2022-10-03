Об этом сообщило Министерство инфраструктуры Украины. Так, Россия не была переизбрана в руководящий орган этой организации – Совет ІСАО.

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Россию исключили из Совета Международной организации гражданской авиации

С начала полномасштабного вторжения и по сей день Министерство инфраструктуры продолжает работать над полной инфраструктурной изоляцией России.

Государству, которое совершило вооруженную агрессию против Украины и убивает мирных жителей, не место среди цивилизованного мира. Государству, которое ворует чужие самолеты и отдает приказ экипажу ракетного комплекса "Бук" на поражение гражданского самолета, не место среди цивилизованного мира. Сегодняшнее решение ICAO об исключении России из состава Совета – в очередной раз это подтверждает,

– заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Он подчеркнул, что важно, чтобы изоляция была тотальная, а у России не было возможности влиять на работу ни одной международной организации.

Отмечается, что исключение России из руководящего органа ІСАО также является результатом грубого нарушения агрессором Чикагской конвенции, устанавливающей основные требования и положения для международной авиации.

Как известно, 15 июня этого года Россия получила существенное замечание по безопасности полетов в рамках программы надзора ІСАО за осуществление двойной регистрации воздушных судов, украденніх у лизинговых компаний, и выполнение полетов указанными воздушными судами в международном воздушном пространстве без Сертификатов летной годности. Это недопустимое нарушение международных требований и стандартов и чрезвычайно большая опасность для жизни и здоровья людей.

Напомним, что 7 апреля 2022 года Генассамблея ООН приостановила членство России в Совете по правам человека. Это связано с тем, что оккупанты жестоко нарушают права человека после полномасштабного вторжения в Украину. За исключение России проголосовали 93 страны, а против – 24.

Кстати, также постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица подверг критике Совбез ООН за сомнительное присутствие среди ее членов России. Он отметил беспомощность Совета в разрешении кризиса, вызванного вторжением в Украину.

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