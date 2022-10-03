Про це повідомило Міністерство інфраструктури України. Так, Росію не було переобрано до керівного органу цієї організації – Ради ІСАО.

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Росію виключили з Ради Міжнародної організації цивільної авіації

З початку повномасштабного вторгнення і до сьогодні Міністерство інфраструктури продовжує працювати над повною інфраструктурною ізоляцією Росії.

Державі, яка здійснила збройну агресію проти України та вбиває мирних мешканців, не місце серед цивілізованого світу. Державі, яка краде чужі літаки та віддає наказ екіпажу ракетного комплексу "Бук" на ураження цивільного літака, не місце серед цивілізованого світу. Сьогоднішнє рішення ICAO про виключення Росії зі складу Ради – вкотре це підтверджує,

– заявив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Він наголосив, що важливо, щоб ізоляція була тотальна, а Росія не мала можливості впливати на роботу жодної міжнародної організації.

Зазначається, що виключення Росії з керівного органу ІСАО також є результатом грубого порушення агресором Чиказької конвенції, яка встановлює основні вимоги та положення для міжнародної авіації.

Як відомо, 15 червня цього року Росія отримала суттєве зауваження з безпеки польотів в рамках програми нагляду ІСАО за здійснення подвійної реєстрації повітряних суден, що були викрадені у лізингових компаній, та виконання польотів зазначеними повітряними суднами в міжнародному повітряному просторі без Сертифікатів льотної придатності. Це є недопустимим порушенням міжнародних вимог та стандартів і є надзвичайно великою небезпекою для життя та здоров’я людей.

Нагадаємо, що 7 квітня 2022 року Генасамблея ООН призупинила членство Росії у Раді з прав людини. Це пов'язано з тим, що окупанти жорстоко порушують права людини після повномасштабного вторгнення в Україну. За виключення Росії проголосували 93 країни, а проти – 24.

До речі, також постійний представник України при ООН Сергій Кислиця розкритикував Радбез ООН за сумнівну присутність серед її членів Росії. Він наголосив на безпорадності Ради у вирішенні кризи, яку спричинило вторгнення в Україну.

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