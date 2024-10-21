Об этом сообщают российские СМИ. В то же время в российской власти утверждают, что якобы сбили все дроны, которые летели ночью, передает 24 Канал.

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Министерство обороны России в своей короткой ежеутренней сводке утверждает, что в ночь на понедельник над четырьмя российскими областями якобы было сбито 18 "украинских беспилотников".

Согласно сводке министерства, 11 дронов якобы были сбиты или перехвачены средствами РЭБ над Ростовской областью, четыре – над Брянской, два – над Курской, один – над Орловской областью.

В то же время в сети также сообщают, что под атакой также мог оказаться нефтеперерабатывающий завод в Новошахтинске, что в Ростовской области. Там около 3 ночи раздавались взрывы.

Местные также сообщали о 5 взрывах в Ростовской области. Пожар на НПЗ, по состоянию на сейчас, не зафиксирован. Однако сам факт, что дроны приблизились к заводу, указывает на очередное прощупывание вражеской системы обороны воздуха, что обычно заканчивается ударом в короткой перспективе.

К слову, российский Новошахтинск уже не впервые атакуют неизвестные добрые беспилотники. Так, 27 сентября под этим город произошёл крупный пожар из-за "падения обломков БпЛА" у линии электропередач, в поле, где якобы вспыхнула сухая трава.

На непосредственно Новошахтинский НПЗ также были уже несколько атак. После этого завод приостанавливал свою работу.