Россию могут готовить к переменам: почему Путин прячется и откуда видит угрозу

В последние недели кремлевский лидер почти не появляется на публике, а запланированные мероприятия отменяются или проводятся в формате видеосвязи. Длительное отсутствие в Москве не похоже на обычную осторожность, а скорее на реакцию на реальные риски.

Сначала внешние удары по ближайшим соратникам, а теперь и нарастание внутренних проблем и недовольств. Куда мог исчезнуть диктатор, от чего скрывается и какие сигналы уже подает россиянам – для 24 Канала разобрали политические эксперты и аналитики.

Смотрите также "Прямая претензия Путину": в Кремле очень занервничали после ударов ВСУ и начали странные действия

Куда исчез Путин?

Исчезновение Владимира Путина из публичного пространства уже трудно объяснить случайностью или обычной осторожностью, это выглядит как реакция на конкретную, вполне реальную угрозу. Причем такую, которая заставляет Кремль прибегать к беспрецедентным мерам безопасности и даже отменять символически важные события вроде годовщины оккупации Крыма.

Политтехнолог Михаил Шейтельман считает, что речь может идти не столько о внешних факторах, сколько о внутренней опасности. По его словам, тревожные сигналы для российского лидера появились еще задолго до последних международных событий – примерно с начала года.

Если связывать с внешней ситуацией, то скорее с похищением Николаса Мадуро, ликвидацией Хаменеи и другого военного руководства. Именно совокупность всего этого, видимо, и сработала,

– сказал Шейтельман.

Совокупность резонансных инцидентов в мире могла лишь усилить страхи Путина, но не стала их первопричиной. Значительно важнее другое: глава Кремля, вероятно, начал больше бояться собственного окружения, чем внешних врагов.

Обратите внимание! После совещания 9 марта Путин фактически исчез из Кремля: все дальнейшие "встречи" могут быть заранее записанными или проведенными по видеосвязи из резиденций вроде Ново-Огарево, Сочи или Валдая, где существуют идентичные кабинеты для создания эффекта присутствия. Такое затяжное отсутствие в Кремле является нетипичным – ранее даже самые длинные паузы между публичными мероприятиями не превышали нескольких дней, что только усиливает подозрения относительно реальных причин его изоляции.

Косвенным подтверждением этого Шейтельман называет абсурдные, на первый взгляд, меры безопасности в Москве – вплоть до заклеивания канализационных люков перед событиями, которые в итоге так и не состоялись.

Показательно, что в этом году Кремль фактически проигнорировал годовщину оккупации Крыма – дату, которую ранее превращали в масштабное пропагандистское шоу. Вместо этого Путин ограничился коротким упоминанием о технических вопросах на совещании.

Если на мавзолее стоят пулеметы – вопрос, от кого они защищают. Раньше он не прятался, а сейчас вдруг исчез. Это значит, что есть конкретная информация об угрозе. И эта угроза, скорее всего, не извне,

– подытожил Шейтельман.

В такой логике исчезновение Путина выглядит уже не как тактическая пауза, а как симптом серьезного внутреннего кризиса в самой российской верхушке.

Чего испугался диктатор?

Вероятные потери российской армии уже могут достигать 1,2 – 1,3 миллиона убитыми и ранеными, и это имеет риски не только для фронта, но и для стабильности внутри самой России.

Ветеран армии США Райан МакБетт отметил, что подобные масштабы потерь способны запустить процессы внутреннего разлада, когда деморализация и коррупция в армии только усиливаются.

Эксперт проводит параллели с армией режима Башара Асада, где военные массово платили командирам, чтобы избежать передовой, оставаясь лишь формально в списках подразделений. В результате на фронте оказывались преимущественно те, кто не имел возможности "откупиться", что резко снижало боеспособность войска.

По словам МакБета, подобные практики могут существовать и в российской армии: одни военные получают возможность оставаться в тылу, тогда как других отправляют в самые опасные участки. В случае ухудшения ситуации на фронте это может привести к тому, что даже те, кто пытался избежать боевых действий, будут вынуждены воевать.

Поэтому вполне возможно, что вспыхнет народный бунт, особенно, если солдаты уже не смогут удерживать линию фронта. Тогда люди, которые заплатили командиру деньги, чтобы не идти на передовую, все равно услышат, что должны воевать, потому что больше не останется никого,

– подчеркнул Райан МакБет.

Российская империя не разрушается мгновенно – она медленно теряет силу, влияние и контроль, и именно этот процесс наблюдается сейчас. Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обращает внимание, что Москва уже не способна удерживать свои позиции на так называемой "дальней границе": от Ближнего Востока до других регионов ее роль стремительно ослабевает, что свидетельствует о системной деградации.

Впрочем, в этой ситуации есть и тревожный для Украины аспект. Ослабление России в значительной степени стало возможным из-за концентрации ее ресурсов в войне против Украины, а значит, это давление никуда не исчезает. Более того, Кулеба предупреждает, даже если сама империя постепенно распадается, ее главная проблема, имперское мышление, никуда не исчезает сразу.

Против Путина пошли даже свои

Российский блогер и активист Илья Ремесло, которого связывают с окружением Сергея Кириенко, вдруг на днях выдал текст, который выглядит не как эмоциональный пост, а как четко выписанная политическая программа. Причем не просто критика, а фактически инструкция – как и почему страна должна жить без Путина.

Здесь начинается самое интересное. Потому что почти сразу после этого, по информации российских телеграмм-каналов, автор оказывается в психиатрической больнице.

Детали. Ремесло опубликовал сообщение с жесткой критикой войны против Украины, потерь среди людей, экономических последствий санкций и подавления свобод в России, а также заявив, что Путин должен уйти в отставку и предстать перед судом. После этого его обвинили в работе на Запад, он перестал выходить на связь, и, по сообщениям российских телеграм-каналов, его могли принудительно поместить в психиатрическую больницу.

Политтехнолог Михаил Шейтельман обращает внимание не на сам скандал, а на качество материала. Это, по его словам, не спонтанное "прозрение" человека, который вдруг изменил взгляды. Это документ, над которым работали, и работали серьезно.

Это политическая программа. Над ним работал явно не один человек,

– заметил Шейтельман.

Причем адресат – не либеральная оппозиция и не Запад. Это текст для тех самых 86% россиян, которые долгое время поддерживали Путина.

Именно так обычно готовят общество к смене власти. На этом фоне странно выглядит и исчезновение самого Путина из публичного пространства. В системе, где каждый его выход, это тщательно спланированное шоу, даже короткая пауза вызывает больше вопросов, чем любое заявление.

Вместе с тем появились неожиданные "смелые" выступления Сергей Шойгу, призывы со стороны других Z-блогеров выходить на улицы. Политтехнолог убежден, что это больше похоже на подготовку к внутреннему сценарию, чем на хаотичные информационные вбросы.

По логике Шейтельмана, все это выглядит как скоординированная история. И вопрос уже не в том, есть ли кризис, ведь он очевиден. Вопрос в другом: это попытка переворота, или только репетиция.

