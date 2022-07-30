Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он отметил, что после признания россии страной-спонсором терроризма, компании также будут ожидать последствия, если они не покинут российский рынок.
Заметьте После признания россии государством-террористом Запад сможет помочь Украине войсками, – Мусиенко
Какие последствия ожидают компании, которые продолжают работать в россии
Михаил Подоляк отметил, что после признания россии страной-спонсором терроризма, все компании, работающие на рынке страны-оккупанта будут иметь финансовые, юридические и репутационные последствия. Поэтому у них есть считанные дни, чтобы покинуть российский рынок.
Считанные недели до последней возможности закрыть бизнес в россии для тех компаний, которые "забыли" сделать это раньше. Иначе – солидарная ответственность, убытки, токсическая репутация и юридические последствия. Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция – RussiaIsATerroristState. Официально,
– подчеркнул Подоляк.
Признание россии страной-спонсором терроризма: главное
Каждый день оккупанты совершают все новые и новые преступления – обстреливают нашу страну, в частности, запуская ракеты в гражданские объекты, пытают и убивают украинцев, в том числе военнопленных. Таким образом, оккупанты все чаще доказывают, что являются террористами. Однако официально признать россию страной-спонсором терроризма может Госдеп США.
Следует отметить, что в соответствующем списке уже есть "самые близкие друзья" россии - Иран, КНДР, Сирия и Куба.
Накануне в СМИ появилась информация о том, что в телефонном разговоре с Госсекретарем США Энтони Блинкеном спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси требовала внесения россии в перечень спонсоров терроризма. По словам политика, в противном случае это сделает Конгресс, ведь у него есть такие полномочия. Пелоси объяснила, что Конгресс дал полномочия Госсекретарю принимать подобные решения.
28 июля Конгресс США одобрил резолюцию, призывающую Госдеп признать россию спонсором терроризма из-за ее действий в Украине, Чечне, Грузии и Сирии.
Важно – госпожа посол Великобритании требует расследовать убийство пленных в Еленовке: смотрите видео