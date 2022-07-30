Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он отметил, что после признания россии страной-спонсором терроризма, компании также будут ожидать последствия, если они не покинут российский рынок.

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Какие последствия ожидают компании, которые продолжают работать в россии

Михаил Подоляк отметил, что после признания россии страной-спонсором терроризма, все компании, работающие на рынке страны-оккупанта будут иметь финансовые, юридические и репутационные последствия. Поэтому у них есть считанные дни, чтобы покинуть российский рынок.

Считанные недели до последней возможности закрыть бизнес в россии для тех компаний, которые "забыли" сделать это раньше. Иначе – солидарная ответственность, убытки, токсическая репутация и юридические последствия. Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция – RussiaIsATerroristState. Официально,

– подчеркнул Подоляк.

Справка. Внесение той или иной страны в перечень спонсоров терроризма предполагает вторичные санкции – ограничения для компаний, работающих на российском рынке. Поэтому после официального признания россии спонсором терроризма те компании, которые до сих пор не покинули ее рынок, будут подпадать под эти вторичные санкции.

Признание россии страной-спонсором терроризма: главное

Каждый день оккупанты совершают все новые и новые преступления – обстреливают нашу страну, в частности, запуская ракеты в гражданские объекты, пытают и убивают украинцев, в том числе военнопленных. Таким образом, оккупанты все чаще доказывают, что являются террористами. Однако официально признать россию страной-спонсором терроризма может Госдеп США.

Следует отметить, что в соответствующем списке уже есть "самые близкие друзья" россии - Иран, КНДР, Сирия и Куба.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что в телефонном разговоре с Госсекретарем США Энтони Блинкеном спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси требовала внесения россии в перечень спонсоров терроризма. По словам политика, в противном случае это сделает Конгресс, ведь у него есть такие полномочия. Пелоси объяснила, что Конгресс дал полномочия Госсекретарю принимать подобные решения.

28 июля Конгресс США одобрил резолюцию, призывающую Госдеп признать россию спонсором терроризма из-за ее действий в Украине, Чечне, Грузии и Сирии.

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