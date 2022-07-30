Про це заявив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Він наголосив, що після визнання росії країною-спонсором тероризму, на компанії також чекатимуть наслідки, якщо вони не покинуть російський ринок.
Зауважте Після визнання росії державою-терористом Захід зможе допомогти Україні військами, – Мусієнко
Які наслідки чекають на компанії, які продовжують працювати в росії
Михайло Подоляк зазначив, що після визнання росії країною-спонсором тероризму, усі компанії, які працюють на ринку країни-окупанта матимуть фінансові, юридичні та репутаційні наслідки. Тому в них є лічені дні, аби покинути російський ринок.
Лічені тижні до останньої можливості закрити бізнес у росії для тих компаній, що "забули" зробити це раніше. Інакше – солідарна відповідальність, збитки, токсична репутація та юридичні наслідки. Обережно, двері зачиняються. Наступна станція – RussiaIsATerroristState. Офіційно,
– наголосив Подоляк.
Визнання росії країною-спонсором тероризму: головне
Щодня окупанти скоюють все нові та нові злочини – обстрілюють нашу країну, зокрема запускаючи ракети в цивільні об'єкти, катують та вбивають українців, зокрема військовополонених. Таким чином окупанти все частіше доводять, що є терористами. Однак офіційно визнати росію країною-спонсором тероризму може Держдеп США.
Варто зазначити, що у відповідному списку вже є "найближчі друзі" росії – Іран, КНДР, Сирія та Куба.
Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація що у телефонній розмові з Держсекретарем США Ентоні Блінкеном спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі вимагала внесення росії у перелік спонсорів тероризму. За словами політикині, в іншому випадку це зробить Конгрес, адже в нього є такі повноваження. Пелосі пояснила, що саме Конгрес дав повноваження Держсекретарю ухвалювати подібні рішення.
28 липня Конгрес США схвалив резолюцію, яка закликає Держдеп визнати росію спонсором тероризму через її дії в Україні, Чечні, Грузії та Сирії.
Важливо – пані посол Великої Британії вимагає розслідувати вбивство полонених в Оленівці: дивіться відео