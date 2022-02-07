"Россию могут загнать в тупик": почему на самом деле дипломатов эвакуируют из Украины

На днях несколько стран решили забрать из Украины своих дипломатов. Эта информация создала основания для повышения социального напряжения. Особенно, учитывая высокий градус напряжения на украинско-российской границе из-за пребывания там значительного количества военных страны-агрессора.

Почему некоторые из наших союзников решили принять такие меры и стоит ли украинцам волноваться из-за этого – эксклюзивно сайту 24 канала рассказали эксперты.

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Осторожность лишней не бывает

Эксперт-американист Internews Украина Владислав Фарапонов уверен, что принимая решение о выезде дипломатов, Белый дом исходил из соображений осторожности. По словам специалиста, подобные указания всегда дают американским гражданам в случае возникновения угрозы из-за вспышки ковида или появления других проблем такого типа. То есть, это – вполне обычная, уже устоявшаяся практика.

Владислав Фарапонов / Фото из архива сайта 24 канала

Эвакуация дипломатов – часть плана по повышению ставок

SEO информационного агентства SvitloVezha, эксперт по информационной политике и политики США аналитического центра AD ASTRA Артур Колдомасов склонен считать эвакуацию американских дипломатических работников частью подготовленного в Вашингтоне плана. Он также напомнил о событии, которое произошло одновременно с отбытием представителей США домой, а именно – переброске дополнительных сил НАТО на восточный фланг альянса. Это может свидетельствовать о том, что в администрации Байдена знают, каким образом будет действовать РФ.

Эвакуация дипломатов – это часть плана "повышение ставок", своеобразное выдвижение ультиматума России, чтобы загнать ее в угол. Это сигнал к тому, что в Вашингтоне, вероятно, понимают, в чем дело, и знают, что делать,

– отметил эксперт.

Артур Колдомасов / Фото из архива сайта 24 канала

Разведданные как первопричина эвакуации

SEO аналитического центра AD ASTRA, исследователь канадского аналитического центра CGAI Тарас Проданюк, вспоминая об дипломатов США, Канады, Австралии и Великобритании, обращает внимание на то, что все эти страны, когда принимали соответствующее решение, отталкивались и от определенных разведывательных данных. Ими они обмениваются в рамках формата "Пяти глаз" (Five Eyes).

Эти страны геополитически далеко расположены от Украины. В случае реальной угрозы, срочная эвакуация дипперсонала потребовала бы много времени и больших усилий. Дипломаты стран Евросоюза могут это сделать легче и быстрее,

– подчеркнул Проданюк.

Тарас Проданюк / Фото из архива сайта 24 канала

Эксперт указал на то, что рост социального напряжения является логическим следствием заявлений об отъезде дипломатов. Но напомнил, что несмотря на эвакуацию своих дипломатических представителей, все эти страны остаются непоколебимыми в своей поддержке Украины.

Поводов для волнения нет

Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев со своей стороны отметил отсутствие каких-либо реальных оснований для волнения в связи с выездом из Украины дипломатов как США, так и Великобритании.

По словам аналитика, в этой ситуации речь идет не об эвакуации, а об обычном сокращении дипломатической миссии. Это вполне стандартная процедура, причем в отношении нашей страны ее запускают уже не впервые.

Александр Краев / Фото из архива сайта 24 канала

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Сами дипломаты называют это просто сокращением миссии – drawdown. Последние разы подобное происходило во время Революции Достоинства и в самом начале пандемии ковиду. В их понимании эвакуация – это полный выезд посольства, а этого точно не планируется. Проблема в том, что это вызвало сверхурочный общественный резонанс, и, к сожалению, потянуло очень много спекуляций,

– уточнил краев.

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