Война показала, что только ядерное оружие может удержать Россию, – посол Украины в Германии

Россия – враг, понимающий только силу. Так что единственный рычаг влияния на страну-агрессорку – наличие ядерного оружия. Это сдерживает ее от атак тех же США или Великобритании.

Это во время интервью отметил посол Украины в Германии Алексей Макеев. По его словам, нарушение Будапештского меморандума Россией уже должно было стать тревожным звоночком для всего цивилизованного мира.

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Россию сдержит только мощная сила

В интервью он припомнил мирный план, предложенный осенью прошлого года президентом Украины Владимиром Зеленским. Он содержит десять шагов, которые, по словам Макеева, активно обсуждают вместе с международными партнерами. Он добавил, что у нашего государства есть поддержка как Германии, так и США.

В то же время он заметил, что все соглашения, подписанные с Россией, – только бумажки. Она нарушила все, что можно было: от Будапештского меморандума до Минских соглашений. Это то, что страна-агрессорка и не хотела выполнять с самого начала.

Итак, сейчас перед международным сообществом стоит новый вызов. Ему нужно сделать все возможное, чтобы война никогда больше не начиналась со стороны России. Конечно, после победы Украины над ней.

Не гарантии безопасности, а заверения

Макеев заметил, что Будапештский меморандум в 1994 году оказался не гарантией безопасности. Соответствующий документ стал заверением в безопасности. И его россияне, конечно, нарушили. К сожалению, от США, Великобритании и других ядерных государств Украина тогда не получила эти гарантии.

Это был плохой сигнал для всех стран мира, которые поняли, что только ядерное оружие может спасти их от нападения такого агрессора,

– подчеркнул Макеев.

Именно поэтому, добавил он, наше государство намерено начать дискуссию. Готовых предложений у Макеева нет. В то же время, он вспомнил одну из идей, предложенных Владимиром Зеленским в начале прошлого года. Тогда говорилось о договоре безопасности. Его сейчас обсуждают во всех столицах, заметил посол.

Он подчеркнул, что очень важно, чтобы соответствующие гарантии были подкреплены конкретными инструментами. Чтобы Россия больше не имела возможности нарушить договоренности.