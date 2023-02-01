На цьому під час інтерв'ю наголосив посол України у Німеччині Олексій Макєєв. За його словами, порушення Будапештського меморандуму Росією уже мало стати тривожним дзвіночком для всього цивілізованого світу.

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Росію стримає лише потужна сила

В інтерв'ю він пригадав мирний план, запропонований восени минулого року президентом України Володимиром Зеленським. Він містить 10 кроків, які, за словами Макєєва, активно обговорюють разом з міжнародними партнерами. Він додав, що наша держава має підтримку як Німеччини, так і США.

Водночас він зауважив, що усі угоди, підписані з Росією, – лиш папірці. Вона порушила все, що лиш можна було: від Будапештського меморандуму до Мінських угод. Це те, що країна-агресорка і не хотіла виконувати з самого початку.

Отже, зараз перед міжнародною спільнотою стоїть новий виклик. Їй потрібно зробити все можливе, щоб війна більше ніколи не розпочиналася з боку Росії. Звичайно ж, після перемоги України над нею.

Не гарантії безпеки, а запевнення

Макєєв зауважив, що Будапештський меморандум у 1994 році виявився не гарантіями безпеки. Натомість відповідний документ став запевненням у безпеці. І його росіяни, звичайно ж, порушили. На жаль, від США, Великої Британії та інших ядерних держав Україна тоді не отримала цих самих гарантій.

Це був поганий сигнал для всіх країн світу, які зрозуміли, що лише ядерна зброя може врятувати їх від нападу такого агресора,

– наголосив Макєєв.

Саме тому, додав він, наша держава планує розпочати дискусію. Готових пропозицій у Макєєва немає. Водночас він пригадав одну з ідей, запропонованих Володимиром Зеленським на початку минулого року. Тоді мовилося про договір безпеки. Його наразі обговорюють у всіх столицях, зауважив посол.

Він наголосив, що надзвичайно важливо, щоб відповідні гарантії були підкріплені конкретними інструментами. Щоб Росія більше не мала можливості домовленості порушити.