В Офисе Президента сообщили, при каких условиях можно начать переговоры с Россией

Москва продолжает заявлять о готовности к контактам с США и в то же время настаивает на том, что якобы не получала от Украины предложений о прекращении войны. Однако в нынешних условиях российское руководство не демонстрирует реальной готовности к содержательным переговорам и продолжает выдвигать неприемлемые для Украины требования.

Советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в эфире 24 Канала объяснил, что может заставить Россию перейти от имитации переговоров к реальному процессу. По его мнению, для этого необходимо значительно усилить экономическое и военное давление на страну-агрессора.

Когда Россия будет готова к переговорам?

В Москве заявили, что смогут быстро организовать встречу со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, когда станут известны их планы. В то же время заместитель главы МИД России Сергей Рябков утверждает, что Вашингтон якобы не передавал российской стороне украинские предложения по прекращению войны. В Киеве такие заявления воспринимают как продолжение привычной тактики Кремля – демонстрировать готовность к диалогу, не меняя своих реальных требований.

Они по стандартной схеме делают вид, что готовы к каким-то переговорам. Это все не так. Они ни к чему не готовы,

– подчеркнул Подоляк.

Изменить этот подход, по его оценке, может лишь резкое увеличение цены войны для самой России. Потери нефтегазового сектора должны стать критическими, бюджетные проблемы – значительно более серьезными, а последствия боевых действий гораздо заметнее внутри страны. Речь идет не только о нефтепереработке, но и о других важных предприятиях и сетевой инфраструктуре.

Пока потери нефтегазового сектора не составят 30 с лишним процентов, а война на 70–80 % больше не будет видна на территории России, ничего не изменится. Если все будет выглядеть именно так, тогда мы, в принципе, сможем выйти на переговорный процесс,

– сказал советник Офиса Президента.

Нынешнее требование России о передаче территорий он не считает даже отправной точкой для переговоров. После уступок Москва, по его мнению, восприняла бы паузу лишь как завершение очередного этапа войны, а впоследствии могла бы вновь перейти к наступлению и пытаться расширить контроль, в частности в Харьковской и Запорожской областях.

Три рычага давления на Кремль

Реальные изменения в поведении России возможны только при комплексном давлении. Первое направление касается дальнейших потерь российского нефтегазового сектора. Второе – государств, которые продолжают поддерживать экономические связи с Москвой и дают ей возможность получать необходимые ресурсы.

Работают только три фактора: нефтегазовый сектор, жесткий разговор с теми, кто продолжает работать с Россией, прежде всего с Китаем, и усиление ударов по территории России,

– пояснил Подоляк.

В случае с Пекином нужна продуманная политика, а не просто введение пошлин или других ограничений, на которые Китай способен ответить гораздо жестче. Третье направление уже напрямую связано с военными возможностями Украины – увеличением масштабов ударов по территории России и инфраструктуре, обеспечивающей войну.

Почему Европа снова замедляется?

Проблема, по мнению Подоляка, заключается в том, что европейские политические элиты вновь начинают затягивать принятие решений.

Если с Patriot есть проблема и вы не можете ее решить, кроме передачи определенного количества ракет со складов, то можно ускорить внедрение инженерных решений в ракетные или дронные программы Украины, инвестировав их у себя или на территории Украины,

– отметил советник ОП.

Это происходит в момент, когда в самой Европе все чаще говорят о российских диверсиях, атаках беспилотниками и необходимости готовиться к возможному прямому военному противостоянию с Россией в ближайшие годы.

С одной стороны, у них много аналитических материалов о том, что Россия будет провоцировать европейские страны, проникать диверсионными группами или атаковать дронами, и что нужно готовиться к прямому противостоянию. И в то же время они существенно снижают скорость принятия антикризисных решений,

– сказал он.

Параллельно Вашингтон, по его мнению, продолжает проводить слишком мягкую дипломатию в отношении Владимира Путина. На европейском направлении же не хватает быстрых решений, которые могли бы ускорить совместные ракетные и дронные программы и усилить давление на российскую военную машину.

Ничто не сработает, кроме уничтожения инфраструктуры России. Принуждение России к миру силой – мы об этом говорили и два, и три года назад. Тогда это казалось фантастикой, сегодня это единственная возможная реальность,

– подытожил Подоляк.

Переговоры должны стать следствием не очередных дипломатических сигналов из Москвы, а ситуации, когда Россия утратит возможность продолжать войну с нынешней интенсивностью. Для этого Украине необходимо одновременное усиление экономического давления на Кремль и собственных возможностей наносить удары по инфраструктуре войны.

Подоляк объяснил, что может заставить Россию сесть за стол переговоров: смотрите видео