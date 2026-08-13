Радник Офісу Президента України Михайло Подоляк в ефірі 24 Каналу пояснив, що може змусити Росію перейти від імітації переговорів до реального процесу. На його думку, для цього необхідно значно посилити економічний та військовий тиск на країну-агресорку.

Коли Росія буде готова до переговорів?

У Москві заявили, що зможуть швидко організувати зустріч зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, коли стануть відомі їхні плани. Водночас заступник глави МЗС Росії Сергій Рябков стверджує, що Вашингтон нібито не передавав російській стороні українських пропозицій щодо завершення війни. У Києві такі заяви сприймають як продовження звичної тактики Кремля – демонструвати готовність до діалогу, не змінюючи своїх реальних вимог.

Вони стандартно роблять вигляд, що готові до якихось переговорів. Це все не так. Вони ні до чого не готові,

– наголосив Подоляк.

Змінити цей підхід, за його оцінкою, може лише різке зростання ціни війни для самої Росії. Втрати нафтогазового сектору мають стати критичними, бюджетні проблеми – значно глибшими, а наслідки бойових дій набагато помітнішими всередині країни. Йдеться не тільки про нафтопереробку, а й про інші важливі підприємства та мережеву інфраструктуру.

Поки втрати нафтогазового сектору не складатимуть 30 плюс відсотків і війна на 70 – 80% більше не виглядатиме візуально на території Росії, нічого не зміниться. Якщо це все буде виглядати саме так, тоді ми, в принципі, можемо вийти на переговорний процес,

– сказав радник Офісу Президента.

Нинішню російську вимогу віддати території він не вважає навіть стартовою пропозицією для домовленостей. Після поступок Москва, на його думку, сприйняла б паузу лише як завершення чергового етапу війни, а згодом могла б знову перейти до наступу й намагатися розширити контроль, зокрема на Харківщині та Запоріжжі.

Три важелі тиску на Кремль

Реальні зміни в поведінці Росії можливі лише за комплексного тиску. Перший напрямок стосується подальших втрат російського нафтогазового сектору. Другий – держав, які продовжують підтримувати економічні зв'язки з Москвою та дають їй можливість отримувати необхідні ресурси.

Працюють тільки три фактори: нафтогазовий сектор, жорстка розмова з тими, хто продовжує працювати з Росією, насамперед із Китаєм, і масштабування ударів по території Росії,

– пояснив Подоляк.

У випадку з Пекіном потрібна продумана політика, а не лише запровадження мит чи інших обмежень, на які Китай здатен відповісти значно жорсткіше. Третій напрямок уже безпосередньо пов'язаний із військовими можливостями України – збільшенням масштабів ударів по російській території та інфраструктурі, яка забезпечує війну.

Чому Європа знову сповільнюється?

Проблема, на думку Подоляка, полягає в тому, що європейські політичні еліти знову починають затягувати рішення.

Якщо з Patriot є проблема і ви не можете її вирішити, крім передачі певної кількості ракет зі складів, то можна пришвидшити втілення інженерних рішень у ракетні чи дронові програми України, проінвестувавши їх у себе або на території України,

– зазначив радник ОП.

Це відбувається в момент, коли в самій Європі дедалі частіше говорять про російські диверсії, атаки безпілотниками та необхідність готуватися до можливого прямого військового протистояння з Росією в наступні роки.

З одного боку, у них багато аналітичних матеріалів про те, що Росія провокуватиме європейські країни, заходитиме диверсійними групами чи атакуватиме дронами і що треба готуватися до прямого протистояння. І одночасно вони суттєво зменшують швидкість ухвалення антикризових рішень,

– сказав він.

Паралельно Вашингтон, на його думку, продовжує надто м'яку дипломатію щодо Володимира Путіна. На європейському напрямку натомість бракує швидких рішень, які могли б прискорити спільні ракетні й дронові програми та збільшити тиск на російську військову машину.

Не буде працювати ніщо, окрім знищення інфраструктури Росії. Примус Росії через силу до миру – ми про це говорили і два, і три роки тому. Тоді це здавалося фантастикою, сьогодні це єдина можлива реальність,

– підсумував Подоляк.

Переговори мають стати наслідком не чергових дипломатичних сигналів із Москви, а ситуації, коли Росія втратить можливість продовжувати війну з нинішньою інтенсивністю. Для цього Україні потрібне одночасне посилення економічного тиску на Кремль і власних спроможностей бити по інфраструктурі війни.

Подоляк пояснив, що може змусити Росію до переговорів: дивіться відео