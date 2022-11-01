Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович в стриме на ютуб-канале "Фейгин LIVE", сообщает 24 канал. По его словам, Россия должна быть исключена из всех международных форматов.

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Как отметил Арестович, позиция Украины в этом вопросе проста и ясна. Киев на дипломатическом уровне подчеркивает, что Россия не может быть участником каких-либо

международных организаций по 2 основным причинам.

Во-первых, Кремль начал агрессивную войну в Украине, нарушив устав ООН.

Во-вторых, режим Путина ведет эту войну способом, являющимся непрерывной цепью военных преступлений. Советник главы ОП добавил, что Россия наносит удары по гражданским объектам и инфраструктуре, пытаясь оставить украинцев перед зимой без тепла и электричества. Такие действия обладают признаками геноцида.

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Именно поэтому мир должным образом отреагировать на агрессию Владимира Путина.

Россию надо исключить вообще из всех международных организаций, даже федерации вышивания крестиком, бадминтона, тенниса и бобслея. И тем более – из политических организаций, влияющих на мировые события. России там нечего делать,

– подчеркнул Арестович.

Советник главы ОП отметил, что в политике должна быть определенная мораль. Нельзя одновременно осуждать действия России и параллельно закрывать глаза на агрессию Кремля и вести с ним бизнес.

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"Все больше стран это понимают и принимают резолюции о том, что режим Путина – это террористический режим. Надеюсь, что большинство стран G20 зафиксируют эту позицию. Наша дипломатия над этим работает", – сказал советник главы ОП.

Украина будет добиваться исключения России из G20

Президент Владимир Зеленский может поднять вопрос об исключении России из Большой двадцатки на саммите G20, который состоится в ноябре в Индонезии. Как отметил Арестович, очень показательна реакция отдельных стран по этому вопросу.

В частности, речь идет об Индии, которая берет на себя председательство на саммите "Большой двадцатки".

Индия ориентируется на нравственные нормы в политике и во всей своей жизни. Как они сопоставят защиту своих национальных интересов, в том числе в экономике, и нравственность, будет интересно посмотреть,

– отметил советник главы ОП.

"Россия должна заплатить полную цену"

Арестович добавил, что режим Путина должен быть полностью изолирован от всех организаций.

Россия должна заплатить полную цену за то, что она делает. Более того, россияне не собираются останавливаться, а идут на эскалацию конфликта. Их ничему не учат уже введенные санкции,

– сказал советник главы ОП.

Он подчеркнул, что в таком случае санкции против Москвы должны только усиливаться. А те страны, которые до сих пор колеблются в своей позиции в отношении России, должны понимать, что только поощряют Кремль к еще большей агрессии.

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