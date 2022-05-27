Россию не пустили в Давос и она организовала свой "экономический форум" с Путиным

В Давосе прошел всемирный экономический форум, внимание которого было приковано к вопросам войны России против Украины и продовольственного кризиса, который вызвала страна-агрессорка. Саму же Россию на форум не пригласили.

Но Россия придумала способ, чтобы не казаться государством-изгнанником. Об этом сказал журналист Сергей Лещенко на брифинге, передает 24 канал.

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Лещенко отметил, что для того чтобы не выглядеть государством-изгнанником, с которым никто не хочет садиться за один стол, Россия параллельно организовала свой форум.

То есть, определенным образом, использовала технологию отражения. Форум назывался Евразийский экономический форум, на котором выступал лично Владимир Путин,

– объяснил журналист.

Как прошел нынешний форум в Давосе

Всемирный экономический форум длился с 22 по 26 мая швейцарском Давосе. Мероприятие проходит после двухлетнего перерыва, вызванного пандемией коронавируса.

Мероприятие объединило 2500 участников, в том числе более 50 руководителей государств и правительств. Среди спикеров форума – Олаф Шольц, Урсула фон дер Ляен, Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский. Россию на форум не пригласили, ведь страна-агрессор напала на Украину.

Как пояснил политолог Андрей Миселюк по итогам форума, Европа имеет два взгляда на войну в Украине. В частности:

Первый "понять Путина" в том, чтобы дать возможность Путину сохранить лицо и найти ему пути, чтобы достойно выйти из конфликта в Украине.

Второй состоит в том, что Россия должна понести максимальное наказание за все свои действия, которые она творит в Украине. Европейские политики распределились по этим двум путям.

К счастью, поклонников второго пути большинство. Однако голоса тех, кто говорит, что нужно понять Россию и помочь им разрешить этот конфликт, звучат довольно громко.

Что Зеленский сказал на форуме в Давосе

Украинский лидер также участвовал в экономическом форуме. Правда, приобщиться к Владимиру Зеленскому удалось не физически, а виртуально, то есть с помощью видеосвязи. В частности, президент рассказал о том, как проходят переговоры между Украиной и Россией. Зеленский подчеркнул, что Путин не осознает, что происходит на самом деле в мире и Украине, ведь живет в собственном информационном пузыре.

Он (Путин – 24 канал) не понимает, что Украина никуда не собирается и не пойдет на уступки. Мы боремся на своей земле. И эта война Украины не против кого-то, а за себя, свою землю и на своей земле, за свою свободу и точно за свое будущее,

– сказал президент.

Он добавил, что Украине некуда со своей земли и тем более она не собирается этого делать. Именно из-за одинаковых ценностей и желаний так объединен весь украинский народ.

Выступление Зеленского на экономическом форуме в Давосе: смотрите видео