Але Росія вигадала спосіб, щоб не здаватися державою-вигнанцем. Про це сказав журналіст Сергій Лещенко під час брифінгу, передає 24 канал.

Важливо Друзі Путіна просувають меседж, що Росію не можна притискати, – Кравчук про форум в Давосі

Лещенко зазначив, що для того, щоб не виглядати державою-вигнанцем, з якою ніхто не хоче сідати за один стіл, Росія паралельно організувала свій форум.

Тобто, певним чином, використала технологію віддзеркалення. Форум мав назву Євразійський економічний форум, на якому виступав особисто Володимир Путін,

– пояснив журналіст.

Як минув цьогорічний форум у Давосі

Всесвітній економічний форум тривав з 22 до 26 травня швейцарському Давосі. Захід відбувається після дворічної перерви, спричиненої пандемією коронавірусу.

Захід об'єднав 2500 учасників, серед них понад 50 керівників держав та урядів. Серед спікерів форуму – Олаф Шольц, Урсула фон дер Ляєн, Єнс Столтенберг та Володимир Зеленський. Росію на форум не запросили, адже країна-агресор напала на Україну.

Як пояснив політолог Андрій Миселюк за підсумками форуму, Європа має два погляди щодо війни в Україні. Зокрема:

Перший "зрозуміти Путіна" полягає в тому, щоб дати можливість Путіну зберегти обличчя і знайти йому шляхи, щоб гідно вийти з конфлікту в Україні.

Другий – полягає в тому, що Росія має понести максимальне покарання за всі свої дії, які вона коїть в Україні. Європейські політики розподілились на цих двох шляхах.

На щастя, прихильників другого шляху більшість. Однак голоси тих, хто каже, що треба зрозуміти Росію і допомогти їм вирішити цей конфлікт, лунають досить голосно.

Що Зеленський сказав на форумі у Давосі

Український лідер також взяв участь в економічному форумі. Щоправда, долучитися Володимир Зеленський зміг не фізично, а віртуально, тобто за допомогою відеозв'язку. Зокрема, президент розповів про те, як відбуваються перемовини між Україною та Росією. Зеленський наголосив, що Путін не усвідомлює, що відбувається насправді у світі та в Україні, адже живе у власній інформаційній бульбашці.

Він (Путін – 24 канал) не розуміє, що Україна нікуди не збирається і не піде на поступки. Ми боремось на своїй землі. І ця війна України не проти когось, а за себе, свою землю і на своїй землі, за свою свободу і точно за своє майбутнє,

– сказав президент.

Він додав, що Україні немає куди зі своєї землі, і тим паче вона не збирається цього робити. Саме через однакові цінності та бажання так об’єднаний весь український народ.