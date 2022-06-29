НАТО заявило Зеленскому, что Россию необходимо победить военным путем, – премьер Бельгии

В Мадриде стартует саммит НАТО. По словам премьер-министра Бельгии Александр де Кроо, в Альянсе считают, что Украина должна победить Россию на поле боя. Для этого продолжат военную поддержку.

Об этом глава бельгийского правительства сообщил перед стартом форума 29 июня. Он отметил, что этот саммит – уже успех, ведь присоединение Финляндии и Швеции к НАТО сделает Европу более безопасной.

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Эта война должна быть выиграна на поле боя

Де Кроо подчеркнул, что НАТО постоянно находится в контакте с президентом Владимиром Зеленским.

Мы выразили свое ясное мнение, что эта война может быть выиграна только на поле боя. НАТО должно поддерживать украинский народ столько, сколько это потребуется, чтобы остановить российскую агрессию,

– объяснил де Кроо.

Премьер Бельгии признал, что стратегия Североатлантического альянса должна быть обновлена.

Бельгия была одной из первых стран, поддержавшей Украину

Де Кроо заметил, что Бельгия поддерживает Украину с самого начала и была одной из первых стран, направивших военную помощь.

Поддержка украинской армии – это путь остановить Россию. И мы останемся с Украиной на этом пути,

– добавил де Кроо.

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Реакция Офиса Президента на заявление де Кроо

Советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что есть 2 главных мнения саммита НАТО. Первое – что побеждать Россию нужно военным путем, а второе – о том, что Россия угрожает всему миру.

Первая роковая ошибка Путина – недооценка Украины, вторая – Европы. Сегодня можно с уверенностью сказать: западные лидеры решительны как никогда,

– подчеркнул Подоляк.

В Офисе Президента уверены, что Москва получит достойный отпор.

Главные заявления с саммита НАТО в Мадриде

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Россия получает еще большее присутствие войск у своих границ.

Присоединение Финляндии и Швеции, говорит Столтенберг, покажет Путину, что, несмотря на все его действия, двери Альянса остаются открытыми.

Ожидается, что НАТО обновит свою стратегию, в которой Россию отметят как наибольшую угрозу.

Советник главы МВД Вадим Денисенко надеется, что на саммите НАТО примут решение о новом вооружении для Украины.

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