Однако Запад сделал для этого недостаточно. Об этом 24 каналу сказал политолог Михаил Бессараб.

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Он подчеркнул, что помощь Запада очень важна в борьбе Украины против агрессора. Мы действительно в этом очень нуждаемся. К сожалению, если мы говорим о прекращении войны и наказании россии – действий наших партнеров пока недостаточно.

Российскую агрессию нужно немедленно остановить, чтобы дать четкий сигнал другим тоталитарным режимам планеты, что любое нарушение международного правопорядка подвергается надлежащей реакции мирового сообщества.

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В мире раздаются заявления, что не нужно упускать возможность договориться с россией. Конечно, эти надежды очень обманчивы. Но налаживание отношений не пойдет на пользу ни международному порядку, ни западным партнерам, ни Украине.

"Каждый день промедления с жестким и однозначным наказанием россии за нарушение международного права, международного порядка – очень плохой сигнал другим тоталитарным режимам, внимательно наблюдающим за динамикой действий россии и реакции Запада", – подчеркнул Бессараб.

Запад мог остановить россию до 24 февраля

По мнению политолога, мировые лидеры имели все возможности предотвратить войну в Украине. Запад мог донести путину, что вторжение будет иметь ужасные последствия для россии. Соответствующие меры должны быть применены до 24 февраля.

Отсутствие надлежащих реакций Запада привело путина к большой войне против Украины,

– подчеркнул он.

Санкции должны почувствовать простые россияне

Каждый последующий санкционный пакет должен быть серьезнейшим ударом по россии. Важно, чтобы это как можно быстрее почувствовали простые граждане. "Только тогда они будут иметь полное негативное влияние, полный эффект на россию", – считает Бессараб.

Военная помощь должна быть оперативной

В этой войне Украина имеет разных партнеров. Следовательно, нельзя сравнивать помощь Великобритании, которая делает невозможное, и Германии, которая действует довольно медленно. Бессараб убежден, что наши партнеры должны быть решительными. Запад должен быть единственным в принятии тех или иных решений по поставке Украине победного вооружения.

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Заметим, вышеупомянутые риски выгодны россии. Следовательно, кремль будет прибегать к провокациям и разжиганию конфликтов, чтобы отвлечь внимание мира от полномасштабного вторжения в Украину.

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