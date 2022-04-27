Россию отстранили от Всемирной туристической организации

Изоляция россиян от цивилизованного мира продолжается. Гражданам государства-агрессора придется узнать все "очарование" внутреннего туризма.

Всемирная туристическая организация приобщилась к бойкоту российских оккупантов. Агрессора исключили из одной международной организации.

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Исключение из ВТО

Россию исключили из Всемирной туристической организации. Соответствующее решение было принято на внеочередной сессии Генеральной Ассамблеи.

Единственным направлением путешествия российских военных преступников должна быть Гаага. Изоляция России будет углубляться с каждым днем войны против Украины,

– прокомментировал события глава МИД Дмитрий Кулеба.

Как всегда в случае с россиянами, когда фиаско стало неотвратимым, они сами решили покинуть организацию, чтобы попытаться сохранить лицо и представить это как свое решение. Что ж, пусть эта иллюзия радует россиян, которым этим летом не светит ни один заграничный отдых.

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