Всесвітня туристична організація долучилася до бойкоту російських окупантів. Агресора виключили із ще однієї міжнародної організації.

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Виключення з ВТО

Росію виключили зі Всесвітньої туристичної організації. Відповідне рішення було прийняти на позачерговій сесії Генеральної Асамблеї.

Єдиним напрямком подорожі російських військових злочинців має бути Гаага. Ізоляція Росії буде поглиблюватися з кожним днем її війни проти України,

– прокоментував події глава МЗС Дмитро Кулеба.

Як завжди у випадку з росіянами, коли фіаско стало невідворотним, вони самі вирішили покинути організацію, щоб спробувати зберегти обличчя та подати це як "своє рішення". Що ж, нехай ця ілюзія тішить росіян, яким цього літа не світить жоден закордонний відпочинок.

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