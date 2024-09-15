Россию снова атаковали дроны, ПВО работала в ряде регионов

В ночь на 15 сентября российские города снова атаковали дроны. Неизвестные беспилотники фиксировали в Брянской, Ростовской и Смоленской областях.

Российские власти уже отчитались об "успешной работе ПВО". Что известно о ночной атаке БпЛА на страну-агрессора, передает 24 Канал.

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Атака дронов на Россию

Дроны атаковали Брянскую области еще с вечера минувших суток. По данным губернатора Александра Богомаза, еще до полуночи российская ПВО "сбила" 6 беспилотников. Впоследствии он написал о еще 8 дронов совокупно.

Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы,

– писал губернатор.

В Смоленской области также фиксировали БпЛА. Так, губернатор Василий Анохин писал, что над Рославльским и Смоленским районами сработали силы ПВО для отражения атаки двух украинских беспилотных беспилотников. Отмечается, что повреждений в результате "падения" нет.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал, что на западе области силами ПВО уничтожен БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и повреждения объектов нет.