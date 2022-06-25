Соответствующую информацию советник Ермака рассказал во время интервью. Это произошло вечером 24 июня.

Важно От Золотого и Горского ВСУ отошли на новые позиции, заявления о пленных – фейк, – Арестович

Советник Ермака объяснил, какие изменения произошли в ВСУ

Алексей Арестович рассказал, что мы впервые имеем прецедент, когда ВСУ отошли. Речь идет о районе Горного – Золотого. Советник Ермака объяснил, что это излом парадигмы для постсоветских офицеров и генералов о том, что нельзя делать шаг назад. Добавил, что:

задача ВСУ очень проста – нанести поражение противнику, измочить его и не дать наступать дальше;

каким способом мы это делаем – наступлением, обороной, контрнаступлением, отступлением, завлекая врага, – совершенно неважно. Однако важно, что будет дальше.

Россияне уводят свои БТГр

Советник Андрея Ермака рассказал, что наша оборона Лисичанская и Краматорская задачу по изматыванию врага решила более чем полностью. Именно поэтому силы россиян там иссякли и они уже лезут из последних сил, подбросив туда 5 – 6 батальонных тактических групп.

Но не менее пяти батальонных тактических групп сейчас выводятся на боевое восстановление на территорию России. Потому что потери страшны,

– объяснил Арестович.

Добавил также – если наше командование обеспечит там грамотный отвод войск, то ему можно будет только поаплодировать за успешную оборонительную операцию, которая не закончилась окружением ВСУ. Алексей Арестович добавил, что его очень радует смена парадигмы на 8 лет войны.

Оккупанты наступают только в одном месте

Наступление идет только в одном месте из 1300 километров фронта – это грубо от Изюма до Попасной, Лисичанска. И они даже под Изюмом особо не наступают. Оттуда часть БТГр перебросили на Попасную, чтобы усилиться. Только благодаря этому им что-то удалось,

– объяснил Арестович.

Он также заявил, что очень сомневается в возможности россиян выйти к границам Донецкой области. Ведь для этого российским оккупантам:

нужна группировка вдвое больше, чем та, что штурмовала Лисичанск и Северодонецк;

придется ее всю там и оставить;

однако перед этим несколько раз спасаясь из-за потерь и небоеспособности войск.

Алексей Арестович объяснил, что у россиян нет таких сил. Максимум – теоретически могут выйти на границы Луганской области и это все.

Кратко о последних новостях относительно фронта

Премьер Великобритании Борис Джонсон рассказал данные их разведки, свидетельствующие о том, что темпы наступления россиян на Украину замедлятся. В частности, это может произойти уже в ближайшие несколько месяцев. Известно, что Россия может дойти до того момента, когда уже не будет продвижения вперед, ведь она исчерпала свои ресурсы. Тогда мир должен помочь украинцам изменить динамику.

24 июня в американском Институте изучения войны объяснили, что темпы наступления оккупантов в ближайшие недели значительно снизятся. ВСУ удалось деморализовать и истощить противника. Поэтому снижение темпа наступления произойдет независимо от того, удастся ли врагу захватить Северодонецк.

Министр обороны Украины Алексей Резинков рассказал, что оккупанты используют тысячу снарядов в час. Министр объяснил, что противодействовать им можно только с помощью высокоточного оружия.

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