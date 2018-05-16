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РосСМИ известили, что Вышинского этапируют в Херсон

256 Читати новину українською
Кирилл Вышинский
Кирилл Вышинский / Соцсети

Адвокат руководителя информационного агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского утверждает, что его подзащитного украинская власть начала этапировать из Киева в Херсон, где ему будут избирать меру пресечения.

Об этом он рассказал в комментарии российскому информационному агентству "РИА Новости", филиал которой в Украине как раз и возглавляет Вышинский.

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"Украинская власть начала этапирование руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского из Киева в Херсон для избрания меры пресечения", – отметил правозащитник.

Как объясняется, в Херсоне располагается офис прокуратуры Автономной Республики Крым, которая ведет дело Вышинского.

Напомним, 15 мая сотрудники СБУ провели обыски в офисе "РИА Новости Украина" в Киеве. Во время обысков был задержан журналист этого издания Кирилл Вышинский.

Впоследствии в СБУ пояснили, что задержанный Вышинский проводил в Украине подрывные информационные акции, за что получал деньги от России.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко пояснил, что действия сотрудников "РИА Новости Украина" подпадают под признаки статьи "Государственная измена" Уголовного кодекса Украины.

Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Обыски в киевском офисе "РИА Новости" Медиа Новости Херсона
Источник: 24 Канал
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