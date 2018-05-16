РосСМИ известили, что Вышинского этапируют в Херсон
Адвокат руководителя информационного агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского утверждает, что его подзащитного украинская власть начала этапировать из Киева в Херсон, где ему будут избирать меру пресечения.
Об этом он рассказал в комментарии российскому информационному агентству "РИА Новости", филиал которой в Украине как раз и возглавляет Вышинский.
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"Украинская власть начала этапирование руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского из Киева в Херсон для избрания меры пресечения", – отметил правозащитник.
Как объясняется, в Херсоне располагается офис прокуратуры Автономной Республики Крым, которая ведет дело Вышинского.
Напомним, 15 мая сотрудники СБУ провели обыски в офисе "РИА Новости Украина" в Киеве. Во время обысков был задержан журналист этого издания Кирилл Вышинский.
Впоследствии в СБУ пояснили, что задержанный Вышинский проводил в Украине подрывные информационные акции, за что получал деньги от России.
Генпрокурор Украины Юрий Луценко пояснил, что действия сотрудников "РИА Новости Украина" подпадают под признаки статьи "Государственная измена" Уголовного кодекса Украины.
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