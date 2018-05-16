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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

РосЗМІ сповістили, що Вишинського етапують до Херсона

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Кирило Вишинський
Кирило Вишинський / Соцмережі

Адвокат керівника інформаційної агенції "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського стверджує, що його підзахисного українська влада почала етапувати з Києва до Херсона, де йому обиратимуть міру запобіжного заходу.

Про це він розповів у коментарі російській інформаційній агенції "РИА Новости", філію якої в Україні якраз і очолює Вишинський.

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"Українська влада почали етапування керівника порталу "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського з Києва до Херсона для обрання запобіжного заходу", – зазначив правозахисник. 

Як пояснюється, у Херсоні розташовується офіс прокуратури Автономної Республіки Крим, що веде справу Вишинського.

Нагадаємо, 15 травня працівники СБУ провели обшуки в офісі "РИА Новости Украина" в Києві. Під час обшуків було затримано журналіста цього видання Кирила Вишинського.

Згодом в СБУ пояснили, що затриманий Вишинський проводив в Україні підривні інформаційні акції, за що отримував гроші від Росії.

Генпрокурор України Юрій Луценко пояснив, що дії працівників "РИА Новости Украина" підпадають під ознаки статті "Державна зрада" Кримінального кодексу України.

Теги: Новини України Україна – Росія Новини політики Медіа Обшуки в київському офісі "РИА Новости" Новини Херсона
Джерело: 24 Канал
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