РосЗМІ сповістили, що Вишинського етапують до Херсона

Адвокат керівника інформаційної агенції "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського стверджує, що його підзахисного українська влада почала етапувати з Києва до Херсона, де йому обиратимуть міру запобіжного заходу.

Про це він розповів у коментарі російській інформаційній агенції "РИА Новости", філію якої в Україні якраз і очолює Вишинський.

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"Українська влада почали етапування керівника порталу "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського з Києва до Херсона для обрання запобіжного заходу", – зазначив правозахисник.

Як пояснюється, у Херсоні розташовується офіс прокуратури Автономної Республіки Крим, що веде справу Вишинського.

Нагадаємо, 15 травня працівники СБУ провели обшуки в офісі "РИА Новости Украина" в Києві. Під час обшуків було затримано журналіста цього видання Кирила Вишинського.



Згодом в СБУ пояснили, що затриманий Вишинський проводив в Україні підривні інформаційні акції, за що отримував гроші від Росії.



Генпрокурор України Юрій Луценко пояснив, що дії працівників "РИА Новости Украина" підпадають під ознаки статті "Державна зрада" Кримінального кодексу України.