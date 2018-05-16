РосЗМІ сповістили, що Вишинського етапують до Херсона
Адвокат керівника інформаційної агенції "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського стверджує, що його підзахисного українська влада почала етапувати з Києва до Херсона, де йому обиратимуть міру запобіжного заходу.
Про це він розповів у коментарі російській інформаційній агенції "РИА Новости", філію якої в Україні якраз і очолює Вишинський.
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"Українська влада почали етапування керівника порталу "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського з Києва до Херсона для обрання запобіжного заходу", – зазначив правозахисник.
Як пояснюється, у Херсоні розташовується офіс прокуратури Автономної Республіки Крим, що веде справу Вишинського.
Нагадаємо, 15 травня працівники СБУ провели обшуки в офісі "РИА Новости Украина" в Києві. Під час обшуків було затримано журналіста цього видання Кирила Вишинського.
Згодом в СБУ пояснили, що затриманий Вишинський проводив в Україні підривні інформаційні акції, за що отримував гроші від Росії.
Генпрокурор України Юрій Луценко пояснив, що дії працівників "РИА Новости Украина" підпадають під ознаки статті "Державна зрада" Кримінального кодексу України.
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