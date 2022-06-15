Дефицит возник только из-за сильного спроса
В соцсетях появляются сообщения о том, что скоро этих продуктов в Украине почти не будет. Представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заверил, что это не так.
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Он объяснил, что из-за войны наблюдается ажиотажный спрос. Это в ответ приводит к росту цен.
Проблема соли решена в полном объеме в результате импорта из Турции, Румынии, Польши и Германии. Дефицит, который может возникать в отдельных случаях, обусловлен только спросом,
– заявил заместитель начальника Одесской ОВ Дмитрий Радулов.
Сахара сейчас на рынке вообще на 40% больше, чем было в прошлом году. При этом потребителей на 15% меньше, поскольку значительная часть населения уехала за границу. Дефицита уксуса тоже нет, ведь вся продукция регулярно поступает в магазины.
В то же время, соду в Украине вообще не производят. В последние годы ее полностью импортировали.
"В настоящее время в магазинах Одесской области эти товары есть и законтрактованы в необходимом количестве", – заверил Братчук.
Потому причин для паники нет.
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