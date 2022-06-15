Дефицит возник только из-за сильного спроса

В соцсетях появляются сообщения о том, что скоро этих продуктов в Украине почти не будет. Представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заверил, что это не так.

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Он объяснил, что из-за войны наблюдается ажиотажный спрос. Это в ответ приводит к росту цен.

Проблема соли решена в полном объеме в результате импорта из Турции, Румынии, Польши и Германии. Дефицит, который может возникать в отдельных случаях, обусловлен только спросом,

– заявил заместитель начальника Одесской ОВ Дмитрий Радулов.

Сахара сейчас на рынке вообще на 40% больше, чем было в прошлом году. При этом потребителей на 15% меньше, поскольку значительная часть населения уехала за границу. Дефицита уксуса тоже нет, ведь вся продукция регулярно поступает в магазины.

В то же время, соду в Украине вообще не производят. В последние годы ее полностью импортировали.

"В настоящее время в магазинах Одесской области эти товары есть и законтрактованы в необходимом количестве", – заверил Братчук.

Потому причин для паники нет.

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Последние новости из Одессы

11 июня в селе Грибовка под Одессой 50-летний мужчина из Донецка взорвался на российский мини в Черном море. Его товарищу чудом удалось спастись, ведь он был неподалеку. Заметим, что трагедия произошла на виду у жены и сына погибшего. Также этот момент попал на видео. Посмотреть его можно здесь.

Оккупанты увеличили количество своих кораблей в Черном море. Теперь неподалеку от Одессы стоят 4 российских судна , которые имеют 40 ракет. Также все еще существует угроза высадки вражеского десанта.

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6 июня в Одессе простились с погибшим подполковником Сергеем Дердугой , командовавшим 18 отдельным батальоном 35 бригады морской пехоты. 3 июня защитник получил осколочные огнестрельные ранения в результате столкновения с врагом в Николаевской области.

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