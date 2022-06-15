Дефіцит виникає лише через сильний попит

У соцмережах з'являються дописи про те, що скоро цих продуктів в Україні майже не буде. Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук запевнив, що це не так.

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Він пояснив, що через війну спостерігається ажіотажний попит. Це у відповідь призводить до зростання цін.

Проблема солі вирішена в повному обсязі внаслідок імпорту з Туреччини, Румунії, Польщі та Німеччини. Дефіцит, який може виникати в окремих випадках, зумовлений лише попитом,

– заявив заступник начальника Одеської ОВА Дмитро Радулов.

Цукру зараз на ринку взагалі на 40% більше, аніж було минулого року. При цьому споживачів на 15% менше, оскільки значна частина населення виїхала за кордон. Дефіциту оцту також немає, адже вся продукція регулярно надходить у магазини.

Водночас соду в Україні взагалі не виробляють. Останніми роками її повністю імпортували.

"Наразі у магазинах Одеської області ці товари є в наявності і законтрактовані в необхідній кількості", – запевнив Братчук.

Тому причин для паніки немає.

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Останні новини з Одеси

11 червня у селі Грибівка під Одесою 50-річний чоловік з Донецька підірвався на російський міні у Чорному морі. Його товаришу дивом вдалося врятуватися, адже він був неподалік. Зауважимо, що трагедія трапилася на очах у дружини та сина загиблого. Також цей момент потрапив на відео. Переглянути його – можна тут.

Окупанти збільшили кількість своїх кораблів у Чорному морі. Тепер неподалік Одеси стоять 4 російські судна, які мають 40 ракет. Також все ще існує загроза висадки ворожого десанту.

7 червня правоохоронці затримали депутата Одеської обласної ради, коли той брав 120 тисяч гривень хабаря. Ці гроші чиновник брав від директора медичного закладу за неперешкоджання в діяльності підприємства та за "гарантію", що керівник залишиться на посаді. Зловмиснику вже повідомили про підозру, а суд невдовзі обере йому запобіжний захід.

6 червня в Одесі попрощалися з загиблим підполковником Сергієм Дердугою, який командував 18 окремим батальйоном 35 бригади морської піхоти. 3 червня захисник отримав осколкові вогнепальні поранення унаслідок зіткнення з ворогом у Миколаївській області.

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