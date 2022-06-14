Про це розповів заступник очільника Офісу Президента Кирило Тимошенко. Він оприлюднив відео відбудови будинку.

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В Одесі відновлюють багатоповерхівку, пошкоджену ворожою ракетою

Тимошенко розповів, що в Одесі триває відновлення багатоповерхівки, в яку росіяни влучили крилатою ракетою наприкінці квітня.

Після влучання ракети в цю багатоповерхівку, загинули 8 людей, серед них – немовля. У двох секціях були пошкоджені чотири поверхи – опорні конструкції, системи водопостачання, водовідведення, енергопостачання та ліфтове обладнання,

– додав голова ОВА.

Фахівці вже повністю відновили перекриття третього поверху та всі вертикальні елементи будівлі. Наразі вони встановлюють опалубку для перекриття четвертого поверху.

У липні заплановано повністю відновити бетонні опорні конструкції. Після цього зведуть стіни, прокладатимуть інженерні мережі та змонтують вікна і двері.

"Усі роботи плануємо завершити восени. Будинок відновимо, але людей не повернемо. Це трагедія нашого сьогодення", – підсумував Тимошенко.

Дивіться відео відновлення пошкодженої окупантами багатоповерхівки:

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Коротко про ракетний обстріл Одеси у квітні

Російські окупанти 23 квітня випустили ракети по Одесі. Одна з них влучила у багатоповерхівку в Київському районі міста. Внаслідок обстрілу загинули 8 людей, а ще 18 – зазнали поранень.

В Офісі генпрокурора увечері того ж дня повідомили, що відкрили кримінальне провадження через трагедію в Одесі. Там розповіли, що після влучання ракети почалася пожежа, а уламки заблокували виходи, тож люди опинилися у пастці та не могли врятуватися.

Міський голова Геннадій Труханов записав звернення на тлі зруйнованого будинку. Після обстрілу російські окупанти повідомили про знищення "військових об'єктів в Одесі". Він наголосив, що росіяни називають військовим об'єктом саме житловий будинок.

Президент Володимир Зеленський розповів, що Росія випустила по Одесі 7 ракет, 2 з яких вдалося збити. Обстріл трапився напередодні Великодня. Глава держави зауважив, що "отакі у нас великодні дні".

Серед загиблих було 3-місячне немовля. Зеленський наголосив, що коли почалася війна, дитині був лише місяць.

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