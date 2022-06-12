Про це 24 каналу повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук. За його словами, є велика загроза нанесення ракетних ударів з моря.
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Окупанти збільшили кількість кораблів у морі
На Одещині ввечері 11 червня та вночі лунали повітряні тривоги, але обстрілів не було. Ситуація наразі контрольована.
Проте в Чорному морі збільшилася кількість російських кораблів та підводних човнів, які мають на борту крилаті ракети. Також у море Росія додала великі десантні кораблі.
Чи є загроза висадки десанту на Одесі
"Росія на території окупованого Криму ставить додаткові протикорабельні комплекси. Тож, зрозуміло, що Росії вірити не можна", – сказав Братчук.
За його словами, певна загроза щодо висадки десанту є.
Ризики висадки морського десанту росії існують постійно, і будуть існувати до нашої перемоги. Що стосується активної фази висадки морського десанту, то цього не помітили,
– наголосив він.
Речник Одеської ОВА зауважив, що якщо з'являться ознаки підготовки висадки російського десанту, то в наших військових є відповідні та ефективні рішення.
Сергій Братчук про можливість висадки десанту в Одесі:
До слова, у Чорному морі біля Одеси 50-річний чоловік наступив на російську міну та підірвався на очах у дружини, сина та товариша. Момент моторошного вибуху потрапив на відео. Відомо, що снаряд зірвався з якоря і його віднесло до берега.
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