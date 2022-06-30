Рост пенсий и декретных: как изменятся выплаты для украинцев уже с 1 июля
Источник:"Зеркало недели"
Согласно Госбюджету-2022, в Украине с 1 июля вырастет прожиточный минимум. Это предполагает рост пенсий и социальных выплат.
Госбюджет-2022 предусматривает, что общий показатель на одного человека составит 2508 гривен в месяц. Для трудоспособных людей – 2600 гривен. Тем временем для украинцев и украинок, потерявших трудоспособность, сумма составит 2027 гривен.
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Для детей:
- до 6 лет – 2201 гривна.
- от 6 до 18 лет – 2744 гривен.
Как изменятся выплаты
Пособие по временной безработице с 1 июля составит не более 10 400 гривен.
Декретные выплаты:
- за 126 дней декретного отпуска – 2730 гривен;
- за 140 дней декретного отпуска – 3033,33 гривны;
- за 180 дней декретного отпуска – 3900 гривен.
Пенсии
С 1 июля минимальная пенсия вырастет на 93 гривны и составит 2027 гривен. Максимальная – вырастет на 930 гривен и составит 20270 гривен.
Помощь одиноким матерям
С 1 июля составит:
- на детей до 6 лет – до 2201 гривны;
- на детей от 6 до 18 лет – до 2744 гривен;
- от 18 до 23 лет (студенты стационара) – до 2600 гривен.
Украина получила 1,3 миллиарда долларов от США
Денис Шмыгаль – премьер-министр Украины – сообщил, что в рамках финансирования госбюджета США предоставили Украине 1,3 миллиарда долларов. Эти деньги приближают Украину к победе.
Шмыгаль поблагодарил Джо Байдена – президента США – и Дэвида Малпасса – президента Всемирного банка.
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