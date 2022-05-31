Рост потерь среди офицеров еще ухудшит моральный дух россиян и возможности управления, – ISW
Источник:ISW
В войне в Украине погибают многие российские младшие офицеры. Поэтому моральный дух оккупационных сил очень низкий и будет еще ухудшаться, ведь возможности для управления войсками падают.
В Институте изучения войны говорят, что потеря младшего офицерского состава может привести вообще к дальнейшему моральному срыву. В своих оценках эксперты возлагаются на данные Министерства обороны Великобритании.
Между тем , Основные усилия россиян на фронте – взятие Северодонецка, враг пробовал продвинуться от Лимана
Потери младших офицеров в России – просто сокрушительны
Британские разведчики говорят, что россияне потеряли большое количество офицеров младшего и среднего ранга. Поэтому командиры батальонов и бригад вынуждены идти непосредственно на поле боя и вести войска вперед и таким образом подвергаться опасности.
Традиционное место комбатов и комбригов в русской армии было в тылу, они делегировали обязанности младшим офицерам. Минобороны Британии сообщает, что младшие офицеры отвечают за тактические операции из-за отсутствия профессионализма и модернизации в армии государства-агрессорки.
Проблемы – в командовании БТГр
Из-за значительных потерь несколько батальонных тактических групп объединились, что усложняет управление ими. Таким образом, говорят в ISW, рост деморализации и плохое командование могут дать украинским военным возможность вести контрнаступательные действия.Обратите внимание! В Институте изучения войны отметили, что Россия продолжает вкладывать много ресурсов в битву за Северодонецк, при этом это происходит ценой уменьшения усилий по другим направлениям.
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Какая ситуация сейчас на фронте: коротко – от Генштаба ВСУ
- За предыдущие сутки украинские защитники отбили 8 атак врага на Донецком и Луганском направлениях.
- Ударная авиация Воздушных сил ВСУ нанесла огневые удары по отдельным подразделениям противника в Харьковской, Донецкой, Луганской и Херсонской областях.
- Больше сил враг бросил на штурм Северодонецка. Также россияне продолжают штурмовать Тошкивку.
- На Слобожанское направление враг опрокидывает технику и войска и готовится к наступлению.
- В направлении Лимана россияне перегруппируют силы, чтобы проводить наступательные действия. Предварительно эти попытки успеха не имели.
- На Славянском направлении кафиры штурмовали Довгенькое, Золотое, Камышеваху, однако безуспешно.