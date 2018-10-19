Рост ВВП Китая замедлился из-за торговой войны с США

ВВП Китая в третьем квартале вырос на 6,5 процента. Таким образом, темпы роста ВВП страны замедлились до минимума с первого квартала 2009 года.

Об этом сообщает аналитическая финансовое агентство Bloomberg.

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Отмечается, что аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали, что темпы роста экономики КНР составят 6,6 процента в третьем квартале. Однако на квартальные показатели, в частности, сильно повлияла торговая война с США и многолетняя кампания борьбы с долговым рисками.

Рейтинговое агентство S & P Global предупредило, что Китай может столкнуться с "долговыми айсбергом" и "титаническими" кредитными рисками. По оценкам агентства, размер долгов финансовых организаций муниципалитетов на конец августа превышал 8,5 триллиона юаней.

Кроме того, в сентябре США объявили о введении пошлин в размере 10 процентов на китайский импорт стоимостью 200 миллиардов долларов, с будущего года ставка увеличится до 25 процентов.

Президент США Дональд Трамп предупредил, что если Китай ответит на американские действия, США приступят к третьему этапу введения пошлин – на импорт стоимостью еще 267 миллиардов долларов. В таком случае США обложат пошлиной почти весь китайский импорт товаров, который в 2017 году составил 505,5 миллиарда долларов.

До этого, летом, стороны обменялись импортными пошлинами на 50 миллиардов долларов из-за обострения торгового конфликта Китай обложил пошлиной почти весь американский импорт. В начале октября стало известно, что поставки сырой нефти из США в Китай "полностью остановились".